В Бурятии отмечают 100-летие со дня рождения известного ученого Ивана Батудаева

11 ноября состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Батудаева – ректора БГПИ им. Д. Банзарова с 1967 по 1986. В этот день почтить память известного учёного собрались родственники Ивана Александровича, преподаватели, ветераны и сотрудники вуза, а также студенты и аспиранты. Всего на мероприятие было приглашено около 300 гостей.На торжественном собрании участники увидели фильм о легендарном ректоре. А его родственники, коллеги ученого и бывшие студенты поделились своими воспоминаниями. Также на праздничном мероприятии состоялось награждение, выступили с концертными номерами старейший ансамбль при вузе «Байкальские волны» и другие артисты.С поздравлением старейшего вуза республики выступил сегодняшний ректор БГУ Алдар Дамдинов, члены правительства, Народного Хурала и мэрии. Присоединился к поздравлениям и заместитель председателя улан-удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов: «Это замечательное событие - 100-летний вековой юбилей Ивана Александровича Батудаева, который 18 лет проработал в БГУ (тогда еще пединституте), внес большой вклад в науку, образование, культуру республики. БГУ чтит его традиции, мы это видим. Поэтому такие мероприятия необходимо проводить и для студентов, и для преподавательского состава и вообще для жителей республики, чтобы таких людей чтили и помнили. Потому, что из таких людей и возводился тот фундамент, на котором строился БГУ».Как подчеркнул Анатолий Белоусов, помимо чисто образовательной деятельности Иван Батудаев еще и активно занимался улучшением материально-технической базы пединститута, а также был активным общественным деятелем.- 18 лет он строил университет (тогда еще пединститут), построил два общежития и спортивную базу, которая была на Щучьем озере. Поэтому основные строения появились как раз при нем. Он создавал базу не только преподавательскую и образовательную, но и политическую. Был членом Верховного Совета РБ, членом горкома партии, поэтому общественная жизнь пединститута сильно бурлила в те времена. Надо сказать огромное спасибо ему за все это, ведь самое важное – это память. Если есть память, значит жив человек! И такие мероприятия дадут возможность помнить этого человека.Также хочу сказать огромное спасибо всему коллективу БГУ за то, что они чтят и помнят традиции и развивают наработки прошлого и пожелать всем успехов, удачи и здоровья. Чтобы они и в дальнейшем также продвигали, и делали большой вклад в развитие науки, культуры и образования республики Бурятии, - пожелал Анатолий Белоусов.Отметим, за время своего существования БГУ и БГПИ подготовило свыше 100 тысяч квалифицированных специалистов, которые внесли и продолжают вносить заметный вклад в развитие практически всех отраслей просвещения и экономики страны.Справка:Иван Батудаев родился 12 ноября 1921 году в улусе Каха Осинского (Иркутская область) в крестьянской семье. С 7-ого класса начала работать в колхозе им. Карла Маркса. Окончил среднюю школу с отличием, после чего был призван в армии. Служил в Петропавловске на Камчатке, где стал курсантом Хабаровского пехотного училища, далее командиром взвода, роты. В составе Первой дальневосточной армии Иван Батудаев принимает участие в разгроме Квантунской армии.В 1947 году поступает в БПИ на историко-филологический факультет. Оканчивает его с отличием. В 1967 году Иван Александровича назначили на ректором Бурятского пединститута, где проработал в должности около 20 лет. При нём был построен главный корпус БГУ на 1400 мест и два студенческих общежития на 888 мест.С особым трепетом ректор вуза относился к студентам-преподавателям. Он прекрасно знал, что от уровня научной квалификации зависит качество выпускаемых ими учителей, вклад в развитие науки. Так, смогли подготовить более 150 докторов наук, профессоров, кандидатов, доцентов. И уже в конце 80-х годов Бурятский пединститут был одним из лучших педвузов Сибири и Дальнего Востока.За ратные и трудовые успехи Иван Батудаев награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями.