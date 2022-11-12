В Улан-Удэ размещать рекламу будут по новым правилам

Вопросы установки и эксплуатации рекламных конструкций обсудили на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ.На сегодняшний день в нашем городе предусмотрены 822 места под установку рекламных конструкций. Благодаря доходам от рекламы бюджет города пополнился на 19,4 млн рублей за 10 месяцев текущего года. Также удалось заработать еще 734 тыс. на выдаче разрешений на установку эксплуатацию рекламных конструкций. Одно такое разрешение стоит 5 тыс. рублей.В 2021 году контрольно-счетная палата дала администрации города некоторые рекомендаций, в их числе – актуализировать схему размещения рекламных конструкций и оптимизировать количество их мест.- Мы обновили список мест, где можно будет размещать рекламу, а также уточнили сроки торгов по новым местам, включенным в схему. Утверждены также нормы, определяющие расстояние между отдельно стоящими рекламными конструкциями: между большими расстояние составит не менее 150 м, между малыми – не менее 100 м. Действовать нормы начнут с 2023 года, это позволит равномерно рассредоточить рекламные конструкции в городе, - рассказал председатель комитета по архитектуре Улан-Удэ Михаил Мясищев.Сейчас исключению из обновленной схемы распределения подлежат 116 мест, где стоят рекламные конструкции. Уменьшение необходимо в тех местах, где таких конструкций установлено с избытком.Между тем, городские власти продолжают следить за появлением незаконных рекламных конструкций. За текущий год таковых обнаружено 193 на семи улицах города. Собственникам выданы 79 предписаний о демонтаже, 70 из них исполнены.- Мы обсудили вопросы, связаны с баннерами, наружными щитами, социальной рекламой, – подвел итоги председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов. – Наблюдается небольшое снижение по данному направлению, но намечается и потенциальное его развитие. Мы продолжим знакомиться с перспективами и наблюдать за ситуацией.Фото: «Номер один»