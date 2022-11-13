В четырех школах Улан-Удэ побывает «юрмобиль»
В Бурятии пройдут мероприятия, посвященные всероссийскому Дню правовой помощи детям
В рамках мероприятий, приуроченных к проведению всероссийского Дня правовой помощи детям с 14 по 18 ноября с 12:00 до 15:00 будет работать передвижной мобильный офис («юрмобиль») на площадках средних общеобразовательных школ:
- 14 ноября в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Чкалова, 8;
- 15 ноября в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63», 112-й мкр., 36 -;
- 16 ноября в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15», мкр. Южный, ул. Сахалинская, 32;
- 17 ноября в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», ул. Раздольная, 15;
- 18 ноября в МОУ «Средняя общеобразовательная школа Поселья», Иволгинский р-н, с. Поселье, пер. Школьный, здание № 2.
Гражданам помогут составить необходимые документы правового характера (заявления, жалобы, ходатайства и др.), проконсультируют по вопросам семьи и детства, опеки и попечительства, детско-родительских отношений. Адвокаты рассмотрят возможность представления интересов обратившихся в судах.
Кроме того, по всей республике на различных площадках будут открыты пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. В учреждениях, работающих с детьми, проведут мероприятия по правовому просвещению, целью которых является улучшение правовых знаний детей и подростков.
Фото: "Номер один"