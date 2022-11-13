Общество 13.11.2022 в 14:11

В России предложили ввести уголовное наказание за сбор особо ценных растений

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

A- A+
Текст: "Номер один"
В России предложили ввести уголовное наказание за сбор особо ценных растений

Если растения занесены в Красную книгу, сорвать их будет преступлением. Гражданину может грозить до четырех лет лишения свободы. С соответствующей инициативой выступила группа сенаторов и депутатов.

Как отметил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сегодня законом предусмотрена повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей. А в отношении особо ценных растений серьезных санкций нет, пишет «Российская газета».

Между тем, как рассказывают разработчики проекта, зачастую редкие растения, обладающие лекарственными свойствами, становятся жертвами браконьеров и контрабандистов.

Так, например, в Хабаровском и Приморском краях активно развивается теневой бизнес по незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня настоящего (Panax ginseng), который занесен в Красную книгу.

В Крыму, как заметили депутаты, подвергаются вырубке рощи фисташки туполистной (Pistacia mutica), древесина которой обладает ценными свойствами.

В Уголовном кодексе есть статья 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Однако для того чтобы ее вменить, нужно набрать срубленных бревен в значительном размере. Именно поэтому в одном из дел, как рассказывают эксперты, не удалось посадить на скамью губителей фисташки.

«С учетом того что диаметры стволов деревьев фисташки туполистной, вырубленной в г. Севастополе, находились в диапазоне от 15 мм до 70 мм, общий объем уничтоженных 103 деревьев не позволил квалифицировать размер вырубки как значительный и, соответственно, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности», - рассказывают инициаторы проекта.

Таким образом, подчеркивает Павел Крашенинников, в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной.

Согласно законопроекту к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений можно будет привлечь лицо только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Иными словами, сорвать редкую травинку по незнанию не будет преступлением. На скамью подсудимых отправят только тех, кто целенаправленно собирает редкие и защищенные законом травы.

Дополнительная ответственность проектом предусмотрена за продажу или покупку ценных растений через Интернет.

«Реализация законопроекта позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира в Российской Федерации и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны», - заявил Павел Крашенинников.


Фото: "Номер один"

Теги
Госдума редкие растения ответственность

Все новости

В России предложили ввести уголовное наказание за сбор особо ценных растений
13.11.2022 в 14:11
В горах Бурятии пострадал турист
13.11.2022 в 13:19
В четырех школах Улан-Удэ побывает «юрмобиль»
13.11.2022 в 12:59
Житель Бурятии лишился 2,5 миллионов, поверив мошенникам
13.11.2022 в 12:25
В Бурятии владельцы аттракционов жалуются властям на трудную жизнь
13.11.2022 в 08:00
Многодетная мама из Улан-Удэ получила предложение от известного издательства
13.11.2022 в 07:00
Жительница Улан-Удэ добила раненого мужа ударами ножа в лицо
12.11.2022 в 19:20
В горсовете Улан-Удэ подняли «пожарную» проблему микрорайона Забайкальский
12.11.2022 в 16:42
Горсовет Улан-Удэ обсудил создание нового комитета в столичной мэрии
12.11.2022 в 14:40
В Бурятии расторгнут контракт с компанией, которая не отремонтировала дорогу в срок
12.11.2022 в 14:35
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
В четырех школах Улан-Удэ побывает «юрмобиль»

В Бурятии пройдут мероприятия, посвященные всероссийскому Дню правовой помощи детям

13.11.2022 в 12:59
В Бурятии владельцы аттракционов жалуются властям на трудную жизнь
«Дайте возможность работать, не ставьте палки в колеса», обратились они к чиновникам
13.11.2022 в 08:00
Многодетная мама из Улан-Удэ получила предложение от известного издательства
Светлана, больше известная как Ника Светлая, выпустила уже шесть романов и одну повесть
13.11.2022 в 07:00
В Бурятии расторгнут контракт с компанией, которая не отремонтировала дорогу в срок
Объект, который должны были сдать в ноябре, готов лишь на 60%
12.11.2022 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru