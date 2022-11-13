В России предложили ввести уголовное наказание за сбор особо ценных растений

Если растения занесены в Красную книгу, сорвать их будет преступлением. Гражданину может грозить до четырех лет лишения свободы. С соответствующей инициативой выступила группа сенаторов и депутатов.

Как отметил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сегодня законом предусмотрена повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей. А в отношении особо ценных растений серьезных санкций нет, пишет «Российская газета».

Между тем, как рассказывают разработчики проекта, зачастую редкие растения, обладающие лекарственными свойствами, становятся жертвами браконьеров и контрабандистов.

Так, например, в Хабаровском и Приморском краях активно развивается теневой бизнес по незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня настоящего (Panax ginseng), который занесен в Красную книгу.

В Крыму, как заметили депутаты, подвергаются вырубке рощи фисташки туполистной (Pistacia mutica), древесина которой обладает ценными свойствами.

В Уголовном кодексе есть статья 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Однако для того чтобы ее вменить, нужно набрать срубленных бревен в значительном размере. Именно поэтому в одном из дел, как рассказывают эксперты, не удалось посадить на скамью губителей фисташки.

«С учетом того что диаметры стволов деревьев фисташки туполистной, вырубленной в г. Севастополе, находились в диапазоне от 15 мм до 70 мм, общий объем уничтоженных 103 деревьев не позволил квалифицировать размер вырубки как значительный и, соответственно, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности», - рассказывают инициаторы проекта.

Таким образом, подчеркивает Павел Крашенинников, в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной.

Согласно законопроекту к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений можно будет привлечь лицо только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Иными словами, сорвать редкую травинку по незнанию не будет преступлением. На скамью подсудимых отправят только тех, кто целенаправленно собирает редкие и защищенные законом травы.

Дополнительная ответственность проектом предусмотрена за продажу или покупку ценных растений через Интернет.

«Реализация законопроекта позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира в Российской Федерации и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны», - заявил Павел Крашенинников.





Фото: "Номер один"