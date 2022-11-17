Шум в многоквартирном доме

Вопрос: «Живем на втором этаже. На первом находится магазин, от которого по ночам сильный шум. Руководство магазина не реагирует на просьбы и замечания. Куда можно обратиться в таком случае?»

Николай Иннокентьевич, г. Кяхта

Отвечает Роспотребнадзор:

Санитарное законодательство устанавливает нормы шумового загрязнения, но только для постоянно действующих источников шума.

В Роспотребнадзор можно (и нужно) направлять жалобы на шум инженерно-технологических коммуникаций:

- шум отопительного оборудования;

- громкий лифт;

- работу вентиляции;

- шум холодильников общепита, пристроенного к жилому дому.

Сначала необходимо сообщить компании или предпринимателю, который нарушает права. В претензии нужно указать суть нарушения, требования и срок устранения. На ответ дается 30 дней с момента ее получения.

Жаловаться в Роспотребнадзор нужно, если требования не удовлетворили или проигнорировали. Чтобы вызвать специалиста для инструментальных измерений шума нужно направить официальное обращение в территориальный орган Роспотребнадзора.

Не измеряется шум, который люди создают, например, с помощью звуковоспроизводящей аппаратуры, игры на музыкальных инструментах, а также громкой речи и пения. Что и когда нельзя делать устанавливается региональным законодательством. Поэтому, если с инициатором шума самостоятельно договориться не удалось, обращаться следует в правоохранительные органы.