Молодежная палата при горсовете Улан-Удэ помогает семьям мобилизованных

Напомним, в Бурятии принято решение обеспечить семьи мобилизованных, проживающих в частном секторе, бесплатными дровами. Однако многие получатели этой поддержки столкнулись с тем, что расколоть эти дрова некому. Поэтому члены молодежной палаты при горсовете Улан-Удэ решили помочь нуждающимся решить эту проблему.- Мы запускаем ряд мероприятий по помощи семьям мобилизованных в расколке дров, - пояснил Тумен Доржиев, заместитель председателя молодежной палаты при улан-удэнском городском совете депутатов. - В дальнейшем мы будем проводить также совместные акции с молодежными и общественными организациями, такими как волонтерские центры ВСГУТУ, БГУ и других учебных заведений.Сегодня члены молодежной палаты помогли с расколкой дров женщине, которая проводила на спецоперацию старшего сына. Она рассказала, что проблем с обеспечением бесплатными дровами у нее не возникло.- Я увидела в интернете, что идет запись на помощь дровами. Подали заявку, на нее тут же отреагировали. Была очень рада. Первый раз получила помощь, не бегая по инстанциям. Буквально через три дня привезли дрова, - рассказала она. - Потом позвонили с организации, предложили помощь. Приехали ребята, и вот, помогают.Сами же волонтеры из молодежной палаты считают, что в такие времена важнее всего поддерживать друг друга, именно поэтому они откликнулись на просьбы о помощи.- Я пришла, чтобы оказать помощь семьям, у которых мужья, сыновья отправились в зону спецоперации. Я чувствую, что в это непростое время необходимо помочь тем, кто нуждается в поддержке. Волонтерское движение подразумевает именно такую помощь, - рассказала волонтер Эльвира Дашиева. - Я призываю всех неравнодушных граждан: если вы видите, что ваши знакомые нуждаются в подобной помощи, то не проходите мимо. Нужно поддерживать своих земляков.В дальнейшем такая работа будет только усиливаться. Поэтому представители молодежной палаты призывают всех, кому необходима поддержка, обращаться в органы власти.- Обратиться к нам можно через социальные сети и администрацию Улан-Удэ. Мы всегда рады всем помочь и ответим на каждую заявку, - отметил Тумен Доржиев.Фото: «Номер один»