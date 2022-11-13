В Бурятии начались массовые закупки лекарств

Глава Минздрава РФ заявил, что в России наблюдаются задержки в поставках зарубежных лекарств. Поэтому по словам чиновника, необходимо сформировать запас препаратов не менее чем на четыре месяца.«Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации», — сообщил он ТАСС.В Бурятии, как выяснил "Номер один", пока перебоев в поставках не наблюдается, однако призыв министра услышан.- По ходовым препаратам типа парацетамола на складах имеется запас в три-четыре месяца, по остальным - в среднем годовой запас медикаментов, прежде всего тех, у которых срок годности составляет пять лет, - сообщил представитель крупной аптечной сети Бурятии. - Однако наши поставщики на западе России озабочены резким снижением объёма отгрузок в связи с падением спроса, начиная с октября и перебоями по импорту. Поэтому мы мониторим рынок и продолжаем формировать запасы жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Одновременно руководитель аптечной сети рекомендовал населению республики "не закупать препараты впрок, поскольку при длительном хранении и достижении окончания их срока годности, эффективность лечебного действия снижается".Фото: "Номер один"