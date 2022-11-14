ДТП собрали в выходные печальную статистику на дорогах Бурятии

В субботу ночью 34-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющий прав, следуя по автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринска в 100 м от села Нижние Тальцы не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП две пассажирки иномарки (1986 и 2002 года рождения) с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.Около 8 часов вечера в Улан-Удэ 23-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео», следуя по ул. Ключевской совершил наезд на мужчину 1966 года рождения, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в БСМП. Стоит отметить, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.В воскресенье вечером в Кяхтинском районе 48-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны поселка Усть-Кяхта в направлении села Хоронхой не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства получили травмы различной степени тяжести. Еще один пассажир 1961 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.Вчера же около 7 часов вечера в Тарбагатайском районе 44-летний водитель автомобиля «Тойота Фортунер», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита вблизи села Бурнашево на неосвещенном участке дороги совершил наезд на местную жительницу 1956 года рождения. В результате ДТП женщина получила смертельную травму.Всего за два выходных дня в Бурятии зарегистрировано 45 аварий с механическими повреждениями автомашин. Инспекторами ДПС выявлено 675 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 35 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 7 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 10 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Фото: ГИБДД