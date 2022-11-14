Около аэропорта Улан-Удэ ликвидируют свалку

В Бурятии по иску транспортного прокурора на арендатора земельного участка возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов производства и потребления в границах приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино), сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуреБурятская транспортная прокуратура провела проверку по обращению генерального директора ООО «Байкал» в связи с захламлением приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино) отходами производства и потребления. Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности полетов, природоохранного законодательства в границах шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома Улан-Удэ (Мухино), вблизи аэропорта Улан-Удэ (Байкал) расположена несанкционированная свалка отходов производства и потребления общей площадью более 130 кв метров», - рассказали в надзорном органе.Эта свалка мусора создавала реальную угрозу безопасности полетов воздушных судов, а также нарушала права граждан на благоприятную окружающую среду.Для устранения нарушений закона прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать арендатора земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку отходов производства и потребления.Иволгинский районный суд, рассмотрев исковые требования прокурора, признал их обоснованными и удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в силу транспортная прокуратура проверит его надлежащее исполнение.Фото: «Номер один»Для устранения нарушений закона прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать арендатора земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку отходов производства и потребления.Иволгинский районный суд, рассмотрев исковые требования прокурора, признал их обоснованными и удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в силу транспортная прокуратура проверит его надлежащее исполнение.Фото: «Номер один»