В Бурятии в магазине задержали ночного вора

В Бурятии ночью в селе Сосново-Озерское сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в магазине одежды. Прибывшей по сигналу группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии владелец магазина рассказал о подозрительном шуме на первом этаже.Росгвардейцы, зайдя в магазин, задержали там мужчину, который прятался за прилавком. Установлено, что злоумышленник отогнул деревянную дверь запасного выхода, отодвинул задвижку и вошел внутрь, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Задержанный, 19-летний житель соседнего села, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту попытки кражи с охраняемого объекта возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия