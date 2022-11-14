Общество 14.11.2022 в 11:19

В Бурятии в магазине задержали ночного вора

Ночью за прилавком торговой точки прятался 19-летний юноша
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Текст: Номер один
В Бурятии в магазине задержали ночного вора
В Бурятии ночью в селе Сосново-Озерское сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в магазине одежды. Прибывшей по сигналу группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии владелец магазина рассказал о подозрительном шуме на первом этаже.

Росгвардейцы, зайдя в магазин, задержали там мужчину, который прятался за прилавком. Установлено, что злоумышленник отогнул деревянную дверь запасного выхода, отодвинул задвижку и вошел внутрь, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Задержанный, 19-летний житель соседнего села, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту попытки кражи с охраняемого объекта возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия
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кража предотвращение Росгвардия

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