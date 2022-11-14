Пиломатериала за 3 тыс рублей за «куб» в столице Бурятии не будет

Многие жители Бурятии, которые планировали сегодня купить пиломатериал, оказались жертвами своего недопонимания значения слов, которые используются при обороте древесины.На прошлой неделе в Народном Хурале состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2023 года. В их ходе развернулась широкая дискуссия по самым разным вопросам. В том числе, о древесине.«Если у нас в прошлом году деловая древесина стоила порядка 18-20 тыс рублей за «куб», то буквально на ближайшей неделе ее приобретают за 3 тыс рублей за «куб». Упал спрос», - выступил тогда, в частности, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Эта информация была воспринята в Улан-Удэ так: до 3 тыс рублей за «куб» снизилась цена на пиломатериал.«Масса людей слова «деловая древесина» и «пиломатериал», вообще, не различают. Они звонят и спрашивают – у вас есть пиломатериал за 3 тыс рублей? Узнав, что нет, говорят, что будут искать в других местах или подождут снижения цен. Рынок все это просто остановило, притормозило…», - сетуют представители отрасли, потрясенные информационным эффектом, который произвело заседание в Народном Хурале на покупательское сообщество, не очень хорошо разбирающееся в терминологии.К тому же, на это наложился фактор строительного межсезонья.В Улан-Удэ среднерыночная стоимость, допустим, бруса сейчас начинается от 10-12 тыс рублей за «куб», в зависимости от длины бруса.Деловая древесина длиной 4 м идет в Улан-Удэ по цене 5 тыс рублей за «куб». В деревнях «куб» деловой древесины может стоить 3,5 тыс рублей (к этому надо прибавить погрузку за 300 руб/ «куб», доставку в Улан-Удэ).Пиломатериала по 3 тыс рублей за «куб» в столице Бурятии не будет. Покупатели, которые ищут в городе пиломатериал по цене сельской деловой древесины, не найдут таких удивительных цен. Надо лучше разбираться в терминах. Тогда то, что говорят представители власти на официальных заседаниях в Хурале, станет более понятным.Фото: Бурятская таможня