В Бурятии погиб пьяный водитель

В Бурятии сегодня ночью в Северо-Байкальском районе 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни», не имеющий прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения по ул. Козлова в поселке Нижнеангарск, не справился с управлением.Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, сообщили в республиканской ГИБДД.Фото: ГИБДД