Общество 15.11.2022 в 09:41

В Бурятии погиб пьяный водитель

Он не справился с управлением и опрокинулся

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Текст: Номер один
В Бурятии погиб пьяный водитель
В Бурятии сегодня ночью в Северо-Байкальском районе 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни», не имеющий прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения по ул. Козлова в поселке Нижнеангарск, не справился с управлением.

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался, сообщили в республиканской ГИБДД.

Фото: ГИБДД

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