Общество 15.11.2022 в 13:52

Частных перевозчиков Улан-Удэ ждет новая реформа

Их переведут на принцип работы муниципальных перевозчиков с расписанием движения
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Текст: Петр Санжиев
Частных перевозчиков Улан-Удэ ждет новая реформа
Для дальнейшего совершенствования работы частных перевозчиков в  Улан-Удэ активно продвигается идея ввести для них расписание движения (по аналогии с муниципальными автобусами, трамваями).

«Это должно быть прописано в условиях конкурсов (на право обслуживания того или иного маршрута – прим.). Сейчас прописывается интервал, а не расписание движения. Интервал движения меняется, и проверять соблюдение частными перевозчиками интервала движения сложнее, чем соблюдение расписания», - отмечает Сергей Бурдиков председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.

Этот аспект был обсужден в ходе одного из недавних совещаний в горсовете и включен в соответствующий протокол. Вскоре ожидается корректировка необходимых документов, чтобы новое требование по расписанию было внедрено в проводимые для перевозчиков-частников конкурсы.

Фото: «Номер один»
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