Новым главой минпрома Бурятии может стать Виктор Винокурцев

Глава Бурятии Алексей Цыденов предварительно одобрил кандидатуру на пост министра промышленности и торговли республики. Этот пост может занять Виктор Винокурцев, действующий замминистра экономики, сообщил «Номеру один» информированный источник в правительстве на условиях анонимности.Министерское кресло оставалось вакантным с момента избрания главы Бурятии в сентябре 2022 года. Исполнял обязанности министра Алексей Оловянников, который, к слову, с 2018 года с небольшими перерывами (когда менялись министры) работал в минпроме в статусе «и.о министра»), Однако, несмотря на то, что наблюдателями именно Оловянников рассматривался на должность министра, похоже, и в этот раз «карта легла не та».«Сегодня кандидатура Виктора Винокурцева согласована многими ведомствами, однако окончательное слово за главой республикии, ждут указа о его назначении», - уточнил источник «Номера один».В минэкономики Винокурцев работает уже 10 лет.родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево Заиграевского района Бурятской АССР. В 2002 году окончил с отличием Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009 году – с отличием Сибирскую академию права, экономики и управления ( Иркутск) по специальности «Финансы и кредит».С 2002 года принят на должность техника-оператора ЭВМ в Центр госсанэпиднадзора в Заиграевском районе. С 2004 работал специалистом 1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом бюджетного отдела финансового управления администрации Заиграевского района.В 2012 году принят на должность консультанта отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов министерства экономики Бурятии. В 2013 году назначен на должность заместителя председателя – начальника отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов министерства экономики. В должности замминистра ведомства работает с ноября 2020 года.Фото: egov-buryatia.ru/minec