Общество 15.11.2022 в 19:54

Поезд Деда Мороза в Улан-Удэ посетили более 6000 горожан

В столице Бурятии передвижная резиденция сказочного персонажа провела шесть часов

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Текст: Лариса Ситник
Поезд Деда Мороза в Улан-Удэ посетили более 6000 горожан

Сегодня, начиная с полудня, на вокзале Улан-Удэ царила новогодняя атмосфера. На перроне собрались сотни горожан – взрослых и малышей, которые пришли посмотреть на Деда Мороза из Великого Устюга и его команду.

О прибытии сказочного поезда всех собравшихся оповестили гудки паровоза, идущего в голове состава. Паровоз с клубами густого дыма сразу задал праздничное настроение.

Деда Мороза поприветствовали зампред правительства Бурятии по социальной политике Евгения Лудупова, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев, а также местный Дед Мороз – Белый старец Сагаан Убгэн.

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Дедушка Мороз и Снегурочка выступили на перроне с небольшой концертной программой. На протяжении всего времени пребывания поезда на вокзале выступали местные творческие коллективы.

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После выступления на перроне Дед Мороз удалился в вагон для фотографирования со всеми желающими, а позднее ушел на проведение отдельной программы для обладателей билетов.

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Работали также вагон-лавка и вагон-ресторан.

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После остановки в Улан-Удэ Дед Мороз и его помощники поехали в другие города, чтобы встретиться с детьми и подарить радость и волшебство. Сегодня этот поезд также побывал с остановкой на станции Мысовая (город Бабушкин).

Напомним, что поезд Деда Мороза - совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который они организуют второй год подряд. В 2021 всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие 5 декабря. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России: добрался до Сочи, Краснодара, Махачкалы, Ставрополя и Нижнего Новгорода, прежде чем вернуться в главную новогоднюю резиденцию страны. В этом году праздничная акция стала более масштабной.


Фото: "Номер один"

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