Общество 16.11.2022 в 10:08

В Бурятии осужден вахтовик за покушение на жизнь иностранца

В поезде 47-летний мужчина ударил ножом зарубежного туриста за отказ говорить по-русски
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В Бурятии осужден вахтовик за покушение на жизнь иностранца
Шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание определил Иволгинский районный суд 47-летнему жителю Иволгинского района Бурятиии. Он признан виновным в «покушении на убийство» инстранца, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в феврале 2019 года подсудимый возвращался с работы вахтовым методом на поезде сообщением Владивосток-Москва. Находясь в состоянии опьянения, он подошел к группе молодых людей-иностранцев, которые путешествовали по России, и пытался заговорить с ними. Последние жестами объяснили, что не владеют русским языком. После этого мужчина, восприняв отказ как личное оскорбление, достал имевшийся при себе нож и нанес удар в область головы одного из иностранцев, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Потерпевшего удалось спасти, благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Несмотря на непризнание подсудимым вины, собранными и представленными прокурором доказательствами в суде его виновность доказана в полном объеме.

Предварительное расследование проведено вторым отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР. Суд с учетом позиции Бурятской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: СКР
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преступность убийство покушение приговор

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