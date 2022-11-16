Общество 16.11.2022 в 10:08
В Бурятии осужден вахтовик за покушение на жизнь иностранца
В поезде 47-летний мужчина ударил ножом зарубежного туриста за отказ говорить по-русски
Текст: Номер один
Шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание определил Иволгинский районный суд 47-летнему жителю Иволгинского района Бурятиии. Он признан виновным в «покушении на убийство» инстранца, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд установил, что в феврале 2019 года подсудимый возвращался с работы вахтовым методом на поезде сообщением Владивосток-Москва. Находясь в состоянии опьянения, он подошел к группе молодых людей-иностранцев, которые путешествовали по России, и пытался заговорить с ними. Последние жестами объяснили, что не владеют русским языком. После этого мужчина, восприняв отказ как личное оскорбление, достал имевшийся при себе нож и нанес удар в область головы одного из иностранцев, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Потерпевшего удалось спасти, благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.
Несмотря на непризнание подсудимым вины, собранными и представленными прокурором доказательствами в суде его виновность доказана в полном объеме.
Предварительное расследование проведено вторым отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР. Суд с учетом позиции Бурятской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: СКР
Суд установил, что в феврале 2019 года подсудимый возвращался с работы вахтовым методом на поезде сообщением Владивосток-Москва. Находясь в состоянии опьянения, он подошел к группе молодых людей-иностранцев, которые путешествовали по России, и пытался заговорить с ними. Последние жестами объяснили, что не владеют русским языком. После этого мужчина, восприняв отказ как личное оскорбление, достал имевшийся при себе нож и нанес удар в область головы одного из иностранцев, причинив ему тяжкий вред здоровью.
Потерпевшего удалось спасти, благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.
Несмотря на непризнание подсудимым вины, собранными и представленными прокурором доказательствами в суде его виновность доказана в полном объеме.
Предварительное расследование проведено вторым отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР. Суд с учетом позиции Бурятской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: СКР