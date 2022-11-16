Общество 16.11.2022 в 12:06

В Улан-Удэ стали грабить школьников с гаджетами

Росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже по горячим следам
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ стали грабить школьников с гаджетами
В Улан-Удэ накануне днем поступила информация о том, что в Железнодорожном районе у несовершеннолетнего мальчика неизвестный мужчина отобрал сотовый телефон, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
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Мужчина попросил у 13-летнего школьника сотовый телефон, чтобы позвонить, а потом просто ушел с гаджетом. Мальчик смог сообщить родителям о произошедшем, а те обратились в полицию.

Получив словесный портрет подозреваемого, который был одет в камуфлированную одежду, наряд вневедомственной охраны Росгвардии посадил в служебный автомобиль потерпевшего и приступил к отработке ближайших улиц.

Спустя полчаса возле парка им. Орешкова был задержан мужчина, которого опознал мальчик. В кармане задержанного был обнаружен похищенный телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

Кроме того, при установлении личности выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи. Ранее судимый 32-летний улан-удэнец доставлен в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Заметим подростки с дорогими гаджетами все чаще становятся объектами внимания злоумышленников.  

Фото: Росгвардия
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преступность грабеж школьник

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