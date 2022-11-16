Общество 16.11.2022 в 17:48

Бурятия получила пятилетний план развития дорожной сети

Росавтодор и республика закрепили его в меморандуме на 2023–2027 годы
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Текст: Номер один
Бурятия получила пятилетний план развития дорожной сети
Пятилетний план развития автомобильных дорог Бурятии регионального, межмуниципального и местного значения, а также искусственных сооружений на них на 2023–2027 годы закреплен в меморандуме. Его подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и  руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков  состоялось 15 ноября на площадке XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» в Москве, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Аналогичные соглашения подписаны с Волгоградской и Еврейской автономной областями и с  Хабаровским краем.

«Отрадно, что в рамках главного делового события транспортной отрасли мы нашли возможность подписать меморандумы еще с четырьмя субъектами федерации. Благодарю каждый регион за колоссальную работу по формированию пятилетних программ дорожных работ. Впереди у нас большое количество проектов, которые мы будем поэтапно реализовывать», – отметил руководитель Росавтодора Роман Новиков.

В Бурятии, согласно подписанному документу, к нормативным показателям приведут пять объектов дорожного хозяйства общей протяженностью более 898 км. Работы проведут на подъезде к столице региона -  Улан-Удэ со стороны райцентра Мухоршибирь, а также на участках дорог Улан-Удэ – Романовка – Чита; Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян; Северобайкальск – Даван и Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо.

«Байкальский регион богат водными ресурсами. В самое глубоководное озеро мира Байкал впадает более 300 рек, многие из них несут свои воды с горного хребта и, минуя дороги республики, питают озеро. Особое внимание дорожники уделяют искусственным сооружениям: мостам, путепроводам, а также водопропускным трубам», – подчеркнул глава республики  Алексей Цыденов.

В настоящее время на территории региона ведутся масштабные работы по реконструкции моста через реку Переемная и путепровода на 334-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». В следующем году запланировано ввести в эксплуатацию четыре участка капитального ремонта трассы Р-258 «Байкал» общей протяженностью более 30 км, а также четыре мостовых сооружения после реконструкции через реки Клюевку, Толбазиху, Большую Ивановку и Подосиновку.

На региональной дорожной сети республики в настоящее время также реализуется ряд значимых проектов, среди них – строительство транспортного перехода через реку Уду и Транссибирскую магистраль в черте города Улан-Удэ. Объект возводят в створе улиц Сахьяновой и Третьей транспортной по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Сооружение протяженностью 202 м свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы города, решив проблему пробок на магистральных улицах. Мостовой переход будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками.

Фото: egov-buryatia.ru
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