Депутаты Улан-Удэнского горсовета: «Старые бордюры – не мусор»

В столице Бурятии ежегодно производится ремонт множества дорог. В ходе работ подрядчики меняют существующие бордюры на новые. То, что снято, приходится отвозить на мусорный полигон для захоронения в качестве строительного мусора. Это довольно серьезный объем.Депутаты Улан-Удэнского горсовета на заседании профильного Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию рассмотрели вопрос о более рачительном использовании бордюров, бывших в употреблении. Так, их вполне можно вторично использовать при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», выполнении программы «Комфортная городская среда», в других проектах.«Около 10-15 процентов бордюров после их демонтажа подрядчиками остаются целыми. Их можно применять для нужд города повторно, как давальческий стройматериал», - отметил ведущий заседение Василий Цыремпилов, председатель комитета горсовета.Снятые бордюры можно использовать при обустройстве, допустим, дворовых территорий в отдаленных микрорайонах Улан-Удэ. Сейчас при ремонте дорог старый бордюрный камень обычно не учитывается в качестве чего-то представляющего какую-то ценность, в дефектных ведомостях, сметах, он числится как строительный мусор.«На этом и сэкономим довольно хорошие средства, и получим тротуары», - сказал Василий Цыремпилов.Изменение политики города в сторону рачительного использования снимаемых бордюров, ставит вопрос о том, чтобы при их демонтаже подрядчики более бережно относились к работе. Ведь бордюры выдергивают с помощью техники, не очень церемонясь. «У нас ручной работы не заложено, расценок на нее нет», - в частности, заметила Татьяна Матвеева, председатель Комитета мэрии по строительству.Неясно кто будет проводить ревизию бордюров на месте демонтажа, каковы критерии оценки при отборе хороших экземпляров, кто будет обязан транспортировать их на базу хранения, вести учет, нести материальную ответственность за них и т. д.В среднем, в городе ежегодно демонтируют 22-23 тыс. бордюрных камней. Около 2,5 тыс. из них модно устанавливать повторно. Депутаты подняли вопрос – как подрядчиков стимулировать к бережному отношению к снимаемым бордюрам? Так, данный аспект затронул депутат Геннадий Бадмаев. В ходе обсуждения, родилось предложение, чтобы в контрактах, которые заключаются на ремонт дорог, предусматривался бы бережный демонтаж бордюров.«Можно учитывать насколько хорошо сохранились бордюры. Указывать, например, что на трех километрах дороги, которую будет ремонтировать подрядчик, в хорошем состоянии находится столько-то бордюров и они подлежат повторному использованию. Аккуратный демонтаж, по контракту, ложится на подрядчика», - предложили депутаты.Хранение снятых бордюров предложили возложить на муниципальный Комбинат по благоустройству Улан-Удэ.Кстати, депутат Сергей Бурдиков напомнил всем участникам заседания, что есть поручение мэра по поводу вторичного использования различных бетонных отходов, различных балок, блоков, которые встречаются брошенными на улицах - их следует собирать, перерабатывать и использовать в качестве вторичного материала. «И арматура тоже, даже как лом, имеет приличную стоимость», - отметил он по поводу старого железобетона.Прозвучала интересная мысль, чтобы подрядчики не самостоятельно демонтировали бордюры, а брали для этого на субподряд упомянутый Комбинат по благоустройству.Наиболее оборотистые улан-удэнские «управляшки» уже давно обратили внимание на снимаемые бордюры. «Когда во дворах проводят работы, управляющие организации сразу себе эти бортовые камни забирают и в большей части используют повторно. Они считают, что это собственность жильцов дома, которым они управляют», - рассказала представитель Комитета городского хозяйства мэрии города.Сейчас муниципалитет лишь немного занимается снятой плиткой и бордюрами. Их свозят на базу и оттуда по заявкам школ, детсадов, лагерей выделяют на их нужды. Но теперь процесс должен принять более внушительные масштабы, так как в горсовете настроены серьезно.В ходе заседания депутаты комитета горсовета дали поручение разработать четкий алгоритм обращения со снятыми бордюрами, своего рода «дорожную карту». Должно быть определено, каким образом забирать их у подрядчика, который провел демонтаж, как принимать такие бордюры на баланс, где хранить, как организовывать повторное использование и т. д.«Затем будем применять это на практике», - заверил председатель комитета горсовета.Но что делать с оставшимся объемом снятых бордюров, которые оказались сильно повреждены? Продолжать отвозить на полигон захоронения отходов? На сей счет прозвучало дельное предложение приобрести дробилку. Измельченные бордюры можно было бы тоже использовать для разных целей – в зависимости от размера получаемых при дроблении фракций. Ведь это будет инертный материал.«Этот вопрос - долгосрочный. Сделать все зараз невозможно. В качестве первого шага, надо начать использовать 10-15 процентов бордюров, которые снимаются в хорошем состоянии. А в последующем, если мы будем говорить о приобретении модульной дробильной системы, то должна быть составлена бюджетная заявка, которая должна быть отработана», - отметил Василий Цыремпилов.Если муниципалитет реализует все задумки по старым бордюрам, то фактически их захоронение на мусорном полигоне прекратится.Фото: «Номер один»