Общество 17.11.2022 в 12:44

В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей

В составе вооруженной группы они совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции  Улан-Удэ

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Текст: Номер один
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскиваются преступники, совершившего особо тяжкие преступления на территории региона Жамбалов Чимит Жамбалдоржиевич и Жамбалов Батор Жигмит-Доржиевич, сообщили в пресс-службе министерства.

Злоумышленники с апреля по август 2014 года в составе вооруженной группы совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции г. Улан-Удэ.

Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались в ночное время. Злоумышленники врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трех минут.

За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.

Ознакомиться с информацией о разыскиваемых можно по ссылке. 


Чимит Жамбалов


Батор Жамбалов

Всем, кто располагает значимой информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).


Фото: МВД по Бурятии и «Номер один»
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