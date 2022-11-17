В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии разыскиваются преступники, совершившего особо тяжкие преступления на территории региона Жамбалов Чимит Жамбалдоржиевич и Жамбалов Батор Жигмит-Доржиевич, сообщили в пресс-службе министерства.Злоумышленники с апреля по август 2014 года в составе вооруженной группы совершали разбойные нападения на магазины и автозаправочные станции г. Улан-Удэ.Преступники действовали по отлаженной схеме: обезоруживали охранника и забирали из кассы выручку. Преступления совершались в ночное время. Злоумышленники врывались в помещения в масках и очках, используя принцип внезапности: ограбление занимало не более трех минут.За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение – 500 тысяч рублей.Чимит ЖамбаловБатор ЖамбаловВсем, кто располагает значимой информацией, просьба звонить по телефонам: 8 (3012) 29-50-52, 29-50-61 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии и «Номер один»