Общество 18.11.2022 в 12:33

Алексей Цыденов и Виталий Мутко встретились в Москве

Они обсудили масштабные проекты по развитию жилищной сферы Бурятии с участием ДОМ.РФ
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Алексей Цыденов и Виталий Мутко встретились в Москве
ДОМ.РФ продолжит работу над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска, рассматривает строительство инфраструктуры для жилья в Бурятии и запустит проект корпоративной аренды для Улан-Удэнского авиазавода. Эти проекты обсуждались в ходе рабочей встречи в Москве генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко и главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Работу над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска ДОМ.РФ ведёт в рамках поручения президента России. Общая стоимость работ составит 104,5 млн рублей, проекты будут реализованы на условиях софинансирования с регионом из расчёта 50/50. План развития бурятской столицы, представленный в сентябре главе государства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), был признан одним из трёх лучших среди 25 мастер-планов, разрабатываемых для ДФО по инициативе Владимира Путина.



«Развитие Дальнего Востока — одно из приоритетных направлений работы ДОМ.РФ. Здесь мы успешно применяем механизмы для увеличения ввода жилья и повышения его доступности, помогаем регионам создавать комфортную городскую среду. Для Бурятии мы разработали мастер-план Улан-Удэ, сейчас на повестке — важные для республики инфраструктурные проекты с применением облигаций ДОМ.РФ. Их реализация обеспечит строительство 340 тыс квадратных метров жилья», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

На рассмотрении у ДОМ.РФ — четыре инфраструктурных объекта в Улан-Удэ общей стоимостью около 42 млрд рублей. Речь идёт о строительстве за счет инфраструктурных займов нового здания Национального музея, расширении республиканской клинической инфекционной больницы, строительстве котельной на Авиазаводе и второй очереди ТЭЦ-2. Проекты планируется реализовать с применением «Дальневосточной концессии».



«В рамках предоставления займов ДОМ.РФ на цели проектирования, строительства и реконструкции объектов мы предложили важные социальные объекты. Важно, что компания обеспечивает всестороннюю экспертизу проектов и сопровождение на всём сроке их выполнения. Поэтому при такой поддержке можно не только привлекать ресурсы на более выгодных условиях, но и обеспечивать соблюдение графика реализации проектов. Уверен, что это даст динамику строительству новых объектов в нашей республике», — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, ДОМ.РФ планирует запустить проект корпоративной аренды для сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода (входит в состав холдинга «Вертолёты России») на 300 квартир. В настоящее время при содействии региона ведётся подбор земельного участка и застройщика.

Фото: egov-buryatia.ru
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