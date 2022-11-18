Общество 18.11.2022 в 16:53

В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте

Депутаты горсовета рекомендовали усилить контроль за объектами БКД

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте

Сегодня, 18 ноября, на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета подняли вопрос о вырубках на дорогах, которые делают для проверки качества асфальта.

- Дорожники режут новый асфальт для проверки на качество, а потом ямки остаются до следующего года, а то и больше. Попадает вода, песок, идет разрушение дорожного полотна. На некоторых дорогах такие ямки годами не заделывают. Неужели нельзя выпилить и тут же залатать другим асфальтом? - спросил депутат Сергей Бурдиков и порекомендовал председателю комитета по строительству адинистрации Улан-Удэ Татьяне Матвеевой предусмотреть небольшие суммы не только на вырубки, но и на заделку отверстий после этой вырубки.

Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов Василий Цыремпилов согласился с коллегой.

- Заделывают некачественно, по всему городу образуются квадратики, - отметил депутат.

Между тем, вырубки асфальта, которые отправляют на экспертизу после ремонта дорог, подрядчики обязаны заделывать в кратчайшие сроки. Как уверяют в комитете по строительству администрации города, дорожники об этих сроках знают, но не выполняют.

Депутаты горсовета рекомендовали усилить контроль за объектами БКД, сославшись на то, что штатные единицы на эти цели были добавлены.


Фото: "Номер один"

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