Увольнение за прогул

Вопрос: «Может ли работодатель уволить за прогул мать-одиночку, если она сопровождала малолетнего ребенка в больницу?»

Александра, г. Улан-Удэ

Прогул - это отсутствие работника на месте без уважительных причин больше 4 часов подряд или в течение всего рабочего дня или смены.

Уважительной причиной может оказаться болезнь, сдача крови, перекрытие дороги к месту работы, военные сборы, присмотр за ребенком, если второго родителя увезли в больницу. Все это лучше подтверждать документами.

Насколько причина уважительная, решает работодатель. Если он уволит за прогул, а работник решит это оспорить, нужно обращаться в суд. Кроме увольнения может быть объявлен выговор.

Причины для увольнения работника за прогул:

- Отсутствие на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня или смены.

- Отсутствие на работе без уважительных причин больше 4 часов.

- Отсутствие связи в течение нескольких дней.

- Уход в отпуск не по графику или отгул без заявления.

- Прекращение работы без предупреждения работодателя об увольнении. Исключение — если работодатель обязан предоставить отпуск или отгул по закону. Например, дополнительный день отдыха за сдачу крови, или отпуск за свой счет при рождении ребенка.

- Отсутствие связи более 2 дней при дистанционной работе.

Важно помнить, что увольнение беременной работницы за прогул запрещено.