Вопрос: «Можно ли работать на двух работах одновременно?»

Отвечает Минтруд:

- Официально работать на двух работах можно. Первая работа, выполняемая по трудовому договору и занесенная в трудовую книжку, будет считаться основной, вторая и последующие работы — по совместительству.

Работа по совместительству выполняется в свободное от основной работы время. При этом есть ограничения продолжительности рабочего времени:

- не больше 4 часов в день или полный день, когда на основной работе выходной;

- не больше половины нормы рабочего времени в месяц (либо за учетный период, если он больше месяца), установленной для соответствующей категории работников.

Работать по совместительству при этом могут не все граждане. Закон запрещает такую занятость:

- несовершеннолетним;

- занятым на вредном или опасном производстве, если основная работа связана с такими же условиями;

- сотрудникам, управляющим транспортными средствами, если основная работа связана с этим же;

- работникам частной охранной компании на выборной оплачиваемой должности в общественных объединениях.

Работать по совместительству можно как в другой организации, так и по месту основной работы. При внутреннем совместительстве трудовые функции работника должны отличаться от основной работы.

Важно знать, что некоторые должности нельзя занимать по совместительству или такая работа возможна только при определенных условиях. Например:

- должностные обязанности руководителя государственной или муниципальной образовательной организации не могут исполняться по совместительству;

- руководители компаний могут работать в другом месте только с разрешения уполномоченного органа юрлица или собственника своей компании;

- спортсмены и тренеры могут работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы.