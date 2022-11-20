Спасение утопающих – дело рук…

На прошлой неделе в горсовете Улан-Удэ обсудили бюджет управления ГО и ЧС. Ситуация выглядит печально: денег не хватает ни на замену устаревшей техники, ни на полноценное обеспечение пожарной безопасности города, ни на защиту от затоплений. Тем не менее, в казне нашлись средства на объединение двух управлений в один комитет. Попробуем разобраться, зачем нужны такие изменения и как это повлияет на безопасность горожан.О финансах, запланированных на обеспечение безопасности жителей Улан-Удэ, депутатам горсовета докладывал и. о. начальника управления по ГО и ЧС столичной администрации Дмитрий Федоров.Всего на 2023 год запланировано 52 млн рублей. Цифра не сказать, что большая. Однако большая ее часть – 44,5 млн рублей - уйдет на зарплаты. Остальное – коммунальные услуги, связь, содержание имущества и прочие текущие расходы. Примерно 2 млн рублей уйдет на изготовление и размещение информации и видеороликов по вопросам безопасности населения и предупреждения ЧС. Чуть больше миллиона - на комплексную систему экстренного оповещения населения.Ко второму чтению бюджета добавили деньги на приобретение телевизоров, ноутбуков и цветных принтеров для оснащения учебно-консультационных пунктов. И 2,4 млн рублей - на создание материального резерва на случай ЧС: запасы продовольствия, вещевого снабжения, ГСМ.При этом на фоне покупки ноутбуков и монтажа видеороликов остается без финансирования ряд весьма важных, на наш взгляд, статей расходов. Например, ледорезные работы для предотвращения возможного подтопления нескольких микрорайонов. Или приобретение автомобилей для поисково-спасательной службы – последнее обновление техники было в 2013 - 2014 годах.«Также в администрации Улан-Удэ остается неисполненным решение Советского районного суда от 2020 года по иску прокурора о приведении в готовность защитного сооружения по адресу: Красноармейская, 44. На проведение капитального ремонта этого защитного сооружения, по предварительным расчетам, необходимо более 10 млн рублей, - докладывал Дмитрий Федоров. - Хотелось бы отметить, что для проведения мероприятий по повышению обеспечения пожарной безопасности необходимо 881 тыс. рублей. Это обустройство минерализованных полос на землях города Улан-Удэ. На данный момент на территории Улан-Удэ, покрытой зелеными насаждениями, мероприятия по противопожарному обустройству фактически не проводятся».На фоне этого другие потребности управления ЧС кажутся не столь срочными. Это, к примеру, ремонт административного здания, на которое также не хватило денег. Или приобретение гаража для пожарной автоцистерны в микрорайоне Мостовой. Хотя это тоже может иметь решающее значение в случаях каких-то серьезных ситуаций.В общем, финансы на безопасность горожан весьма ограничены. Тем не менее, чиновники планируются выделить солидную сумму на изменение структуры администрации. Зачем?«Для организационно-штатных мероприятий по созданию комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности и подведомственного учреждения НКО «Безопасный город» предусмотрено 20,9 млн рублей», - говорил Дмитрий Федоров.Среди обоснований создания нового комитета – кивки в сторону «складывающейся в России и мире обстановки», прокуратуры, которая предписала возложить функции по гражданской обороне на структурное подразделение мэрии, а не на подведомственное учреждение, как сейчас. Но главное – необходимость повышения зарплат сотрудникам.«В связи с тем, что будет создан комитет, есть необходимость перевода личного состава отдела ГО и ЧС на муниципальные должности. И есть необходимость выравнивания заработной платы для этих сотрудников, а также увеличения зарплаты для спасателей и сотрудников ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба. – Прим. авт.). Также предусмотрено увеличение финансирования на 14 дополнительных сотрудников для ЕДДС. По ЕДДС существует ГОСТ, согласно которому для города с населением более 400 тыс. человек численность сотрудников службы должна составлять более семи человек в смену. Сейчас у нас фактически в смену заступает три-четыре человека».Под повышение зарплат попадут не только операторы диспетчерской службы, но и сотрудники поисково-спасательной службы. И те, и другие объединятся в подведомственное новому комитету учреждение под названием «Безопасный город».«По итогу заработная плата спасателя была и будет какая после этих изменений?» – вопрошали депутаты горсовета.«Спасатель фактически с начислением получал 22 тыс. рублей. А сейчас будет получать порядка 33 тыс. рублей. Сотрудники ЕДДС будут получать с начислением 28 тыс. рублей», - отвечал Дмитрий Федоров.Из-за столь низких зарплат в единой диспетчерской высокая текучесть кадров - 50% за 11 месяцев.«Фактически сейчас мы берем студентов после института. И они, проработав три-четыре месяца, не выдерживают темпа работы и в связи с такой зарплатой уходят», - обрисовывал печальную картину Дмитрий Федоров.К слову, как изменится зарплата у чиновников, перешедших из двух управлений в один комитет, на совещании не сказали.По замыслу чиновников, дополнительные 14 единиц смогут улучшить работу единой диспетчерской. А она сегодня вызывает вопросы даже у депутатов.«Иной раз просто невозможно дозвониться, - рассказывала, к примеру, депутат Елена Вахрушкинова. - Я буквально вчера полдня пыталась это сделать. Потом дозвонилась, мне сказали, что я не по адресу позвонила и нужно звонить в Железнодорожную администрацию. Там даже такая немножко перепалка случилась, потому что людям действительно некогда. Хотя звонок от меня они все-таки приняли».Впрочем, повысить эффективность диспетчерской можно не только через расширение штата. Например, создать автоинформатор, который позволит людям получать информацию об авариях без разговора с оператором. Этот вопрос обсуждают уже давно, но воз и ныне там.«Ввиду того, что у нас отсутствует технический работник, который может это записывать в условиях изменения текущей обстановки. К сожалению, данная система не работает, - объяснял Дмитрий Федоров. - Технические работники, которые мало-мальски разбираются в компьютерах и техническом сопровождении, просто-напросто не идут на такую зарплату – 22 тыс. рублей. По аналогии, в управлении информационных ресурсов сотрудники получат на 10 - 15 тысяч больше. Мы просто не могли найти человека. Нынешний состав такими навыками технического сопровождения не обладает».Не выходит у городских чиновников и создать единый короткий номер «051» вместо нескольких, трудно запоминаемых, на которые звонят горожане сегодня. «Технически это невозможно», - говорил Дмитрий Федоров.«Для меня ваш ответ звучит немного странно: везде есть такие возможности, а у нас нет, - засомневался в его словах депутат Дмитрий Турченюк. - Надо этот вопрос отработать. Либо сделать ту же рассылку, как это делает МЧС. Чтобы для всех было удобно».Что касается рассылки СМС, то, по словам Дмитрия Федорова, вопрос снова упирается в нехватку денег. Поэтому в ближайшей перспективе никаких серьезных изменений в технологии работы диспетчерской, видимо, не ожидается.Еще одно применение ЕДДС связано с безопасностью школ. Власти намерены объединить системы видеонаблюдения всех городских школ на базе диспетчерской службы.«Разрабатываем единые технические требования, чтобы все школы имели возможность создавать единую систему видеонаблюдения. Сейчас каждая школа, кто как может, с разными организациями, разными техническими возможностями самих камер, развивает свое видеонаблюдение и концентрирует у себя. И все это выводится либо в кабинет директора, либо на пункт охраны», - рассказывал Дмитрий Федоров.Доступ операторов к школьным видеокамерам, по мнению чиновников, может повысить оперативность реагирования на какие-то нештатные ситуации.«Например, был случай в 18-й школе, когда произошло возгорание электропроводки. Охранник ушел и никто не мог получить информацию, какая там обстановка. Увидели, что пожарная сигнализация сработала, но что именно там горит, мы не смогли узнать. Только по приезде пожарных стало ясно, что произошло возгорание на втором этаже в кабинете информатики. При получении доступа к видеокамерам дежурный сможет сам эту информацию отслеживать», - пояснил Дмитрий Федоров.Однако, что касается охраны в школах, то здесь ситуация по-прежнему нерадостная. Обеспечить учреждения росгвардейцами невозможно - не хватает ресурсов. Создать собственное подразделение на базе мэрии – неэффективно.«Мы неоднократно с силовыми ведомствами разговаривали, в том числе с МВД. У них патрули так организованы, что в течение первых двух-трех минут прибудут экипажи либо МВД, либо Росгвардии. Если на базе администрации города создавать какую-то мобильную группу, то время реагирования будет затянуто», - говорил Дмитрий Федоров.Поэтому школы продолжат защищать обычные охранники, которые в случае чего смогут разве что вызвать экстренные службы.Таким образом, с безопасностью в столице Бурятии не все гладко. Как всегда, все вопросы упираются в деньги, которых в городе нет. Думается, что нормальное финансирование на эти цели пойдет только после очередного происшествия. И то не факт: скоро будет пять лет с момента трагедии в школе в Сосновом Бору, когда напали три подростка, вооруженные топорами и бутылками с зажигательной смесью. Однако вопрос качественной охраны городских учреждений образования до сих пор до конца не решен.Фото: pixabay.com