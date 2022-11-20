В Улан-Удэ разваливается новый стадион

В 2021 году в 103 микрорайоне столицы Бурятии появился физкультурно-спортивный комплекс. Его построили в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Уже спустя полгода после ввода в эксплуатацию на новом стадионе испортился газон.О проблемах с новым спортобъектом стало известно благодаря обращению местных жителей в ОНФ. Люди пожаловались на состояние футбольного поля с искусственным газоном и на беговые дорожки с резиновым покрытием по периметру.- Объем финансирования объекта составил 53,9 млн рублей. Однако уже в первые полгода после его приемки стали проявляться строительные недочеты, а игровое поле, со слов жителей, до сих пор не эксплуатируется, - рассказывают в Общероссийском народном фронте.В 2021 году, по итогам объявленного в марте аукциона на строительство спортивного объекта в 103 микрорайоне, подрядной организацией, которая и занялась спорткомплексом, стало ООО «Балси». С «Балси» заключили муниципальный контракт со сроком исполнения работ 31 октября 2021 года. Работы выполнялись в рамках проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.При выезде на место нарушения подтвердились.Во-первых, нарушена технологическая подготовка основания. В частности, отсутствует нужный дренаж. Во-вторых, возник целый ряд нареканий к искусственному газону футбольного поля. Газон уже частично отслоился – заметно, что на стыках он не приклеен к подложке.- В смету контракта заложена сумма на спортивное покрытие, которое по своим показателям отличается высоким качеством: срок гарантийной службы – не менее 15 лет, обладает устойчивостью к механическим воздействиям, имеет биколоризацию – ворс обязательно двуцветный: темно- и светло-зеленый и имеет плотность определенного класса. Однако при изучении на месте зафиксировано явное удешевление работ. По предположениям, фактически уложенный газон на стадионе раз в пять дешевле заложенного в смету и может прослужить по гарантии производителя не более одного года, - рассказывают в ОНФ.Засыпка искусственной травы также не обошлась без нарушений. По технологии и согласно заложенной в смету стоимости засыпка должна производиться двумя слоями: снизу – кварцевым песком, а сверху – резиновой крошкой. Кварцевый песок придает синтетическому газону жесткость, делая его устойчивым к истиранию и вместе с резиновым гранулятом обеспечивает прогнозируемый отскок мяча.- Однако на стадионе оказался обычный песок – отличия видны даже невооруженным глазом. Такая замена материала (явное удешевление) приведет к гниению из-за плохого дренажа, появится эффект болота, начнет распадаться подложка и в итоге распадется сам ворс газона. Срок службы стадиона, таким образом, сокращается в два-три раза. Объемы резиновой крошки также не соответствуют нормам, - разъясняют общественники.Одним из серьезных недочетов и недоработок общественники считают и отсутствие ограждения спортивной площадки. Дело в том, что на территории много песка и уже сейчас газон и беговые дорожки заносит пылью.- В дальнейшем это сократит срок эксплуатации и при отсутствии постоянного вычищения спецтехникой приведет к полной непригодности объекта, - уверены общественники.ОНФ по факту выявленных нарушений обратился в прокуратуру Октябрьского района. Заместитель прокурора района в начале ноября сообщила, что факт нарушений со стороны компании-подрядчика подтвердился. ООО «Балси» использовало искусственный газон, не имеющий паспорта, предусмотренного ГОСТом. Также компания подделала сертификат соответствия - он содержит недостоверные сведения и выдан неуполномоченным лицом.По данным фактам прокурором района в отдел полиции № 2 МВД по г. Улан-Удэ направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).В администрации Улан-Удэ сообщают, что физкультурно-оздоровительный комплекс в 103 микрорайоне построен согласно проекту, Госстройжилнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект был введен в эксплуатацию. В процессе эксплуатации выявлены недостатки и дефекты. Согласно условиям контракта, генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока.«Улан-Удэстройзаказчик» по указанным нарушениям ранее направлял претензии в адрес подрядной организации.- На сегодняшний день ни на одну из претензий подрядная организация ООО «Балси» не отреагировала. В связи с этим «Улан-Удэстройзаказчиком» готовятся исковые заявления для подачи в Арбитражный суд Республики Бурятия, - отмечают в мэрии.Отметим, этот физкультурно-спортивный комплекс далеко не первый объект, к которому возникли претензии. Весной этого года общественники проверили новые стадионы при школах № 13, 43 и 22 и пришли в ужас – на всех спортивных объектах выявлены потенциально опасные для жизни и здоровья детей строительные недочеты.Фото: «Номер один».