Россия и Монголия обсудили вопросы экологии и энергетики

Взаимодействие России и Монголии в области охраны и рационального использования трансграничных рек, участие в реализации масштабного монгольского проекта по лесоустройству «Миллиард деревьев», успешные проекты в сфере энергетики – эти и другие вопросы вице-премьер Виктория Абрамченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов обсудили с коллегами на российско-монгольской межправительственной комиссии.Монгольскую делегацию возглавил член Великого государственного хурала Монголии, вице-премьер - министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбатар, сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.«Что касается успешных проектов, я бы выделила взаимодействие в сфере энергетики. По обращению наших монгольских партнёров увеличили пропускную способность и поставки электроэнергии на 100 МВт. Второй проект, который хотелось бы отметить - это строительство трансмонгольского газопровода «Союз Восток». В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены все изыскания и обследования. Сейчас идёт этап проектирования - ожидаем завершения в конце 2023 года», - подвела итоги встречи Виктория Абрамченко.Ещё одно направление - увеличение поставок нефтепродуктов и на монгольский рынок. За прошлый период объёмы таких поставок из России уже увеличены на 60%. «Плюс мы получили дополнительный запрос от монгольской стороны на увеличение поставок дизельного топлива. И обсуждаем вопрос уже предметно, в декабре планируем прийти к соответствующему решению», - отметила Виктория Абрамченко.Актуальный вопрос - взаимодействие двух стран в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов. Кроме того, российская сторона заявила о готовности оказать содействие коллегам в реализации масштабного монгольского проекта по лесоустройству «Миллиард деревьев».Фото: mnr.gov.ru