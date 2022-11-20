Общество 20.11.2022 в 16:51

Россия и Монголия обсудили вопросы экологии и энергетики

РФ заявила о готовности содействовать в реализации монгольского проекта по лесоустройству «Миллиард деревьев»
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Россия и Монголия обсудили вопросы экологии и энергетики
Взаимодействие России и Монголии в области охраны и рационального использования трансграничных рек, участие в реализации масштабного монгольского проекта по лесоустройству «Миллиард деревьев», успешные проекты в сфере энергетики – эти и другие вопросы вице-премьер Виктория Абрамченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов обсудили с коллегами на российско-монгольской межправительственной комиссии.

Монгольскую делегацию возглавил член Великого государственного хурала Монголии, вице-премьер - министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбатар, сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.

«Что касается успешных проектов, я бы выделила взаимодействие в сфере энергетики. По обращению наших монгольских партнёров увеличили пропускную способность и поставки электроэнергии на 100 МВт. Второй проект, который хотелось бы отметить - это строительство трансмонгольского газопровода «Союз Восток». В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены все изыскания и обследования. Сейчас идёт этап проектирования - ожидаем завершения в конце 2023 года», - подвела итоги встречи Виктория Абрамченко.

Ещё одно направление - увеличение поставок нефтепродуктов и на монгольский рынок. За прошлый период объёмы таких поставок из России уже увеличены на 60%. «Плюс мы получили дополнительный запрос от монгольской стороны на увеличение поставок дизельного топлива. И обсуждаем вопрос уже предметно, в декабре планируем прийти к соответствующему решению», - отметила Виктория Абрамченко.

Актуальный вопрос - взаимодействие двух стран в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов. Кроме того, российская сторона заявила о готовности оказать содействие коллегам в реализации масштабного монгольского проекта по лесоустройству «Миллиард деревьев».

Фото: mnr.gov.ru
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