Общество 21.11.2022 в 10:03

Улан-удэнка засудила «управляшку» за травму ребенка на детской площадке

Мальчик ударился об угол бетонной плиты и получил серьезные травмы
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнка засудила «управляшку» за травму ребенка на детской площадке
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с управляющей компании 300 тысяч рублей за полученную юным горожанином травму на детской площадке.

Как рассказали в УФССП Бурятии, в суд с иском к управляющей компании обратилась мать потерпевшего. Как выяснилось, мальчик, играя на детской площадке во дворе дома, ударился об угол бетонной плиты, выступающей из песка. При падении ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом скуловой кости. По решению суда управляющую компанию, на которой лежит обязанность содержать в надлежащем порядке общее имущество многоквартирного дома, включая детскую площадку, обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
 
«Исполнительное производство было завершено в максимально короткие сроки. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов в конце сентября. За полтора месяца под контролем судебного пристава управляющая компания выплатила весь долг. Деньги перечислены маме пострадавшего ребенка», - сообщил главный пристав Бурятии Петр Ертанов.

Фото: «Номер один»
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