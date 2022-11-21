Общество 21.11.2022 в 12:50

Строительство трех детских садов начнется в следующем году в Улан-Удэ

В общей сложности они смогут принять 620 детей
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Текст: Константин Воронов
Строительство трех детских садов начнется в следующем году в Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, новые детсады построят по улице Юности и улице Гармаева в Октябрьском районе, а также в микрорайоне Шишковка.

«На сегодня закончены аукционные процедуры и определен подрядчик на строительство двух детских садов по ул. Юности и по ул. Гармаева, вести строительство этих садов будет ООО «Регионстрой». По третьему саду в мкр. Шишковка проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика», - рассказали в городской администрации.

Детский сад по улице Юности рассчитан на 280 мест, по улице Гармаева – на 100 мест, в мкрн Шишковка – на 240 мест.

Детсады будут построены по типовому проекту – там будут игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Учреждения возведут в рамках реализации федеральной госпрограммы «Развитие образования» и республиканской программы «Развитие образования и науки РБ».

Напомним, в этом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылись четыре детских сада: на улицах Боевой, Лермонтова и Конечная, а также в мкр Дивизионный.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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