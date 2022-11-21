Строительство трех детских садов начнется в следующем году в Улан-Удэ

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, новые детсады построят по улице Юности и улице Гармаева в Октябрьском районе, а также в микрорайоне Шишковка.«На сегодня закончены аукционные процедуры и определен подрядчик на строительство двух детских садов по ул. Юности и по ул. Гармаева, вести строительство этих садов будет ООО «Регионстрой». По третьему саду в мкр. Шишковка проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика», - рассказали в городской администрации.Детский сад по улице Юности рассчитан на 280 мест, по улице Гармаева – на 100 мест, в мкрн Шишковка – на 240 мест.Детсады будут построены по типовому проекту – там будут игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.Учреждения возведут в рамках реализации федеральной госпрограммы «Развитие образования» и республиканской программы «Развитие образования и науки РБ».Напомним, в этом году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылись четыре детских сада: на улицах Боевой, Лермонтова и Конечная, а также в мкр Дивизионный.Фото: мэрия Улан-Удэ