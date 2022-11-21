Бывшего главврача Республиканской больницы в Улан-Удэ наградили медалью

Бывшему главврачу РКБ им. Семашко Михаилу Рябову вручили Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия». В этом году он отмечает 85-летний юбилей. 60 лет своей жизни Михаил Рябов проработал в главной больнице республики, 20 лет из которых - руководил ею.«Созданное отделение оториноларингологии, научные школы и оказание помощи на столь высоком уровне сегодня в республике – все это связано с деятельностью Михаила Петровича Рябова. История его жизни – история выдающегося человека. Все сотрудники РКБ с теплом отзываются о Михаиле Петровиче, особенно те, кто работал в тяжелые 90-е годы, когда больница смогла устоять, несмотря ни на что. Кроме того, произошел скачок развития высоких технологий. Именно при Рябове начали свое активное развитие кардиохирургия, высокотехнологичная травматология и ортопедия, нейрохирургия, был приобретен первый в республике ангиограф», - сказала министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова на собрании в Доме правительства, где чествовали юбиляра.По поручению главы Бурятии за большой труд Михаилу Рябову вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия». Это почетная форма поощрения граждан, внесших значительный вклад в ту или иную отрасль.«Специальность наша хирургическая, сложная, но придя сюда никто уже не уходит в другую, работают очень долго. Как и я. Только в прошлом году ушел на пенсию. Сейчас горд, что оториноларингология в РКБ на высоком уровне – проводят тончайшие слуховосстанавливающие и онкологические операции», - поделился в ответ Михаил Рябов.Фото: РКБ