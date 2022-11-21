Общество 21.11.2022 в 16:26

Реконструкция Баргузинского тракта в Бурятии оказалась под угрозой срыва

Прокуратура запретила сплошные рубки леса в местах прохождения трассы
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Текст: Константин Воронов
Реконструкция Баргузинского тракта в Бурятии оказалась под угрозой срыва
Природоохранная прокуратура наложила запрет на сплошную рубку леса в полосе отвода автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян на участке 291-312 км, необходимую для продолжения реконструкции объекта. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в настоящее время подрядчик ведет работы только на первых 3,5 км этой трассы.

К дорожным работам в Баргузинском районе приступили в этом году. На сегодня это единственный не заасфальтированный участок перед селом Баргузин. Его протяженность чуть больше 20 км.

«Несмотря на то, что к работам на участке подрядчик приступил, продолжать их у него нет возможности. Природоохранная прокуратура вынесла предостережение Республиканскому агентству лесного хозяйства о недопущении согласования проекта на сплошную рубку леса в полосе отвода дороги. Участок находится в Центральной экологической зоне Бакала. Для того, чтобы продолжить реконструкцию, необходимо внести изменения в Законодательство РФ в части разрешения на проведение сплошных рубок, необходимых для строительства и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Чиновник также отметил, что прецеденты по внесению изменений в федеральный закон об охране озера Байкал есть. Примером служит реконструкция БАМа. Так, сегодня в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба, в том числе проведение сплошных рубок.

В рамках реконструкции на участке дороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан планируется расширить проезжую часть, уложить асфальт, спрямить крутые радиусы поворотов. Вблизи села Журавлиха для удобства местных жителей и повышения безопасности на дороге планируется установить освещение и обустроить остановки. Также в план входит реконструкция двух мостов – через реку Журавлиха и ручей Винный.

Напомним, региональная дорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян протяженностью 726 км является основной региональной артерией, связывающей пять районов республики с Улан-Удэ, имеет особое значение для жизнеобеспечения населения. И если еще пару лет назад жителям Бурятии приходилось ездить на Байкал по гравийной дороге, то теперь время в пути заметно сократилось. Ремонт трассы стартовал в 2000 году. На сегодня введено в эксплуатацию 276 км дороги, построен мост через реку Баргузин протяженностью 411 метров.

Фото: Минтранс Бурятии
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