Власти Улан-Удэ нашли нарушения на 58 отремонтированных участках дорог

Сегодня, 21 ноября, в Горсовете на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию депутаты заслушали информацию от комитета по строительству администрации о ремонте дорог в 2022 году и о планах на 2023.Как сообщила председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева, в 2022 году в Улан-Удэ в рамках федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводился ремонт 29 участков автомобильных дорог. Их общая протяженность составила 30 км. На ремонт было выделено 669,4 млн рублей выделено, потрачено на сегодняшний день 607 млн руб, выполнено 95% работ.- По 10 объектам подписаны акты приемок – это улицы Дорожная, Широких-Полянского, Павлова, 3-я Транспортная, Красноармейская, Комсомольская, Строителей, Маяковского, Дзержинского, Залесная. По 19 объектам состоялись рабочие приёмки выполненных работ, - рассказала Татьяна Матвеева.Вместе с тем к компаниям, занимавшимися ремонтом и строительством дорог, возникал ряд нареканий: незаконченные работы по переносу ограждений, не везде были установлены дорожные знаки, не выполнена обратная засыпка бетонных обойм, не убран строительный мусор.- «Улан-Удэстройзаказчик» выписал предписания по устранению замечаний. До 25 ноября все работы по ремонту дорог должны быть закончены, - отметила Татьяна Матвеева.Депутат Анатолий Белоусов в ответ на доклад заявил, что к качеству выполнения ремонта каждый год возникают одни и те же вопросы. По его мнению, корень проблемы кроется в неточном составлении смет на дорожные работы.- Сметы плохо составлены, ничего не отражено в них. Третий год наступаем на одни и те же грабли. Ни на одной дороге мы не увидели хорошего качества. Пытаемся улучшить работу тем, что раньше проводим торги, но получается в итоге плохо, - критиковал работу комитета по строительству народный избранник.Главный инженер компании «Дорстройинвест», занимавшейся в этом году ремонтом дорог, Игорь Бакшеев, подтвердил – сметы действительно составляются некорректно.- Лот у нас был 12 улиц и изменения в процессе были по каждой улице, были пожелания от жителей… До того, как лот попадает на торги, нужно четко понимать, какой именно ремонт нужен, чтобы сразу можно было понимать, какой объем работ предстоит, - отметил сотрудник фирмы.Помимо некачественной работы, компании не могут вовремя закончить ремонт – из 19 объектов в срок сдали всего четыре.Татьяна Матвеева объяснила все происходящее большим оттоком рабочей силы, однако депутатов такой ответ не устроил.Депутат Биликто Цыбиков рассказал о ремонте дороги на своем округе. По словам депутата, после ремонта стало только хуже.- На Мокрова мы делали дорогу и создали проблему – вода с улицы стала стекать в подвалы домов и в детский сад. Теперь жители спрашивают, зачем делается дорога, чтобы нас заливать? Во дворах появились провалы, - поведал Биликто Цыбиков.Депутат Вадим Бредний пожаловался на отсутствие урн для мусора на недавно оборудованных остановках по ул. Дзержинского. По его словам, мусор люди просто кидают на землю.Директор Улан-Удэстройзаказчика Олег Тимофеев пояснил, что нехватка чего-либо – это результат экономии.- Система водоотведения – это отдельная работа, она не закладывается. Если будем делать все, то в бюджет, который нам выделяют, мы не влезем, - разъяснил Олег Тимофеев.В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе планируется отремонтировать 25 участков дорог.25 участков разбили на 13 лотов.- На сегодняшний день проведены торги по 10 лотам на сумму на 739,1млн рубл. По трем лотам контракты пока не заключены из-за дефицита средств. Из лотов исключены ремонты дорог по ул. Дальненагорная, Лазо, пер. Карьерный, 3-я Транспортная. В перечень ремонтируемых дорог мы включили ремонт по ул. Краснофлотская от ул. Шумяцкого до ул.Тобольская, - сообщила председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева.Депутат Анатолий Белоусов спросил у Татьяны Матвеевой, по какому принципу идет отбор дорог на ремонт.- Планировался ремонт дороги от ул. 3 Кедровая до Дарвина. Там большой жилмассив, жители просят сделать дорогу и продлить маршрут, дети ходят по бездорожью. Дорогу поставили в смету, но сейчас я ее не вижу. Как формируется список, почему часть дорог исчезла, а какая-то появилась, - поинтересовался депутат.Также председатель комитет по строительству рассказала о том, как ведется работа с недобросовестными подрядчиками.- В 2022 году до 30 апреля мы обследовали 83 объекта, отремонтированных в рамках программы БКД с 2017 по 2021 гг. Нарушения выявили на 58 объектах, подрядчики должны были их устранить до 1 июля 2022 года. Однако после 1 июля ремонт выполнили лишь на 37 объектах. Сейчас ведется претензионная работа по 12 подрядчикам на общую сумму 33,5 млн, - сообщила Татьяна Матвеева.Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Василий Цыремпилов все проблемные вопросы поручил взять на контроль.Фото: «Номер один»