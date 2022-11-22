Общество 22.11.2022 в 15:40

Жителям Бурятии напомнили о важности подсчета калорий

Врач рассказал, как посчитать калории и научиться контролировать собственное питание
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Текст: Константин Воронов
Жителям Бурятии напомнили о важности подсчета калорий
«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» — считается, что эту поговорку придумал знаменитый полководец Александр Суворов. Он был уверен, что плотный ужин вредит человеку. Об актуальности этой поговорки, о здоровом питании и почему нужно для этого считать калории, рассказывает врач терапевт Окинской районной больницы Борис Базырович Дыржинов.

- Ни для кого не секрет, что все люди склонны употреблять вкусную и калорийную пищу, и иногда можно себе это позволить. Но в большинстве случаев необходимо употреблять продукты, которые способствуют поддержанию веса, считающегося на данный момент времени оптимальным для здоровья и хорошего самочувствия. Особенно это важно для нас, жителей Окинского района, живущих, действительно, в экстремальных климатических условиях. Всем известная знаменитая окинская мраморная говядина имеет непревзойденные вкусовые качества, но чрезмерное её потребление выражается в повышенном уровне холестерина, а это прямой путь к сердечно-сосудистым заболеваниям. Вот почему нам так важно следить за своим питанием и считать калории.

Переедание приводит к избыточному потреблению энергии (калорийности питания), что является главным фактором роста распространенности избыточного веса и ожирения в современном мире. Любому человеку необходимо регулярно следить за весом. Переедание вызывает ожирение, а ожирение – это не только проблема, связанная с изменением внешнего вида человека, это серьезная болезнь, которая может проявляться как самостоятельное заболевание, а также часто становиться причиной других недугов.

Наиболее часто используемым и доступным критерием для диагностики избыточного веса и ожирения является определение Индекса массы тела (далее – ИМТ). Его можно рассчитать по формуле: вес (в килограммах) разделить на рост (в метрах), возведенный в квадрат (ИМТ = масса тела, кг/рост, м2).

При нормальном весе ИМТ составляет 18,5-24,9. ИМТ меньше 18,5 говорит о дефиците массы тела. ИМТ в пределах от 25,0 до 29,9 – избыточном весе.

Профилактика ожирения включает: ежедневные физические нагрузки и постоянное осознание необходимости здорового питания и приверженность такому рациону.

Наиболее действенным и безопасным способом похудения и улучшения самочувствия остается подсчет калорийности продуктов, употребляемых в пищу. Чтобы вести грамотный подсчет калорий для похудения, достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Как посчитать калории и научиться контролировать собственное питание? Совершите несколько простых шагов:

- установите определенное значение калорийности своего ежедневного рациона;

-  начните записывать и анализировать все продукты, которые принимали в пищу в течение дня;

- следите за улучшениями в собственной фигуре и продолжайте движение к намеченной цели.

Сейчас появилось очень много удобных приложений по подсчету калорий, которые можно установить на свой телефон. Выберите наиболее понятное и удобное и начинайте свой новый день вместе с ним.

Держите свой вес под контролем и будьте здоровы!
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