– О донорстве крови узнала, будучи студенткой одного из столичных вузов. Тогда многие мои сокурсники сдавали кровь. Но я никак не решалась. Боялась, наверное. Позже эта идея не отпускала: то появлялась, то исчезала. Сегодня пришла вместе с коллегами. Я всегда за добрые дела, поэтому пошла и сдала. Было не больно, но волнительно, – поделилась Валерия.





Последовать хорошему примеру депутатов горсовета Улан-Удэ и сдать кровь нуждающимся в этот раз решили трое сотрудников аппарата. Сегодня они сдали донорскую кровь.Первое успешное переливание крови произошло двести лет назад. С тех пор медицина далеко ушла вперед, но по-прежнему жизни людей зависят от того, придут ли доноры на станцию переливания крови.Баяр Жигмитдоржиев сдает кровь со студенческой скамьи. Он начал её сдавать в 2016 году, еще будучи студентом Бурятского государственного университета. С тех пор Баяр регулярно сдает кровь и ее компоненты. Этому призывает коллег.– Донорство в мою жизнь пришло с трагичной истории. Когда мы были студентами, мой хороший знакомый попал в аварию. Ему срочно потребовалась донорская кровь. Тогда мы с друзьями в первый раз пришли на Бурятскую станцию переливания крови. С тех пор и началась моя история донорства, – рассказал он.История другого сотрудника аппарата похожа на тысячи других. Валерия Кречетова давно хотела сдать кровь, но никак не решалась.Тем, кто сомневается, стать донором или нет, Валерия говорит, что это не страшно и не больно. На станции очень приветливые люди. «Если нет желания, я бы не стала уговаривать. Но у меня нет никаких сомнений, что донорство помогает миру».Врачи станции БРСПК отмечают, что необходимость в донациях есть всегда, ведь каждую минуту находится пациент, который нуждается в переливании крови. На станции ценят любую группу и резус крови: каждая может пригодится, чтобы спасти кому-то жизнь. «Одна донация может спасти три жизни», – подчеркивают врачи–трансфузиологи.Фото: горсовет Улан-Удэ