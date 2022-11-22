Общество 22.11.2022 в 16:31

«Одна донация может спасти три жизни»

Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь
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Текст: Иван Иванов
«Одна донация может спасти три жизни»
Последовать хорошему примеру депутатов горсовета Улан-Удэ и сдать кровь нуждающимся в этот раз решили трое сотрудников аппарата. Сегодня они сдали донорскую кровь.

Первое успешное переливание крови произошло двести лет назад. С тех пор медицина далеко ушла вперед, но по-прежнему жизни людей зависят от того, придут ли доноры на станцию переливания крови.

Баяр Жигмитдоржиев сдает кровь со студенческой скамьи. Он начал её сдавать в 2016 году, еще будучи студентом Бурятского государственного университета. С тех пор Баяр регулярно сдает кровь и ее компоненты. Этому призывает коллег.

– Донорство в мою жизнь пришло с трагичной истории. Когда мы были студентами, мой хороший знакомый попал в аварию. Ему срочно потребовалась донорская кровь. Тогда мы с друзьями в первый раз пришли на Бурятскую станцию переливания крови. С тех пор и началась моя история донорства, – рассказал он.

История другого сотрудника аппарата похожа на тысячи других. Валерия Кречетова давно хотела сдать кровь, но никак не решалась.

– О донорстве крови узнала, будучи студенткой одного из столичных вузов. Тогда многие мои сокурсники сдавали кровь. Но я никак не решалась. Боялась, наверное. Позже эта идея не отпускала: то появлялась, то исчезала. Сегодня пришла вместе с коллегами. Я всегда за добрые дела, поэтому пошла и сдала. Было не больно, но волнительно, – поделилась Валерия.


Тем, кто сомневается, стать донором или нет, Валерия говорит, что это не страшно и не больно. На станции очень приветливые люди. «Если нет желания, я бы не стала уговаривать. Но у меня нет никаких сомнений, что донорство помогает миру».

Врачи станции БРСПК отмечают, что необходимость в донациях есть всегда, ведь каждую минуту находится пациент, который нуждается в переливании крови. На станции ценят любую группу и резус крови: каждая может пригодится, чтобы спасти кому-то жизнь. «Одна донация может спасти три жизни», – подчеркивают врачи–трансфузиологи.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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