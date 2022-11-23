Медики напоминают, что в Бурятии стал доступен интраназальный способ вакцинации от COVID-19, при котором вакцину вводят в пазуху носа при помощи дозирующей насадки-распылителя. Данный метод используется только для ревакцинации. Пocлe нaзaльнoй пpививки нyжнo лишь в течение двух чacов вoздepжaтьcя oт вoды, eды и вpeдныx пpивычeк.Вакцинацию от COVID-19 и прививку от гриппа можно поставить одномоментно.Жители республики могут обратиться в поликлиники по месту жительства и в любой пункт вакцинации. При себе иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.Также врачи обращают внимание на соблюдение основных мер профилактики: необходимо часто и тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещения, носить маски в многолюдных местах, избегать контакта с больными людьми.Фото: «Номер один»