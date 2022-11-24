Общество 24.11.2022 в 10:06

Медики Бурятии собрали более 4,5 млн рублей на спецоперацию

На собранные средства для военнослужащих закупают необходимые вещи
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Текст: Константин Воронов
Медики Бурятии собрали более 4,5 млн рублей на спецоперацию
С момента объявленной в стране частичной мобилизации сотрудники медицинских организаций Бурятии организовали сбор личных средств для помощи землякам, находящимся в зоне СВО. Как сообщили в Минздраве Бурятии, на сегодня собрано более 4,5 миллионов рублей.

На эти средства закуплены и переданы в воинские части мясные консервы, необходимые медикаменты, сформированы аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, приобретены ткани на пошив балаклав, толстовок, строп, тактических носилок. Средства перечислялись в АНО «Содействие», волонтерским движениям в муниципальных образованиях, организациям «Добродом» и «Бурятия - мы вместе!».

По словам консультанта по мобподготовке Минздрава Бурятии Ольги Оканиной, оперативно оказывалась финансовая помощь от коллективов больниц и поликлиник семьям мобилизованных сотрудников.  

– Убывшим по частичной мобилизации сотрудникам и добровольцам из состава медорганизаций Бурятии на собранные средства приобретены теплые вещи, камуфляжи, обувь и всё необходимое для несения службы по защите нашей Родины. Организовано чёткое взаимодействие с семьями убывших на СВО сотрудников. Медицинские организации Бурятии продолжат работу по организации  помощи российским военным и их семьям, - рассказала Ольга Оканина.

Фото: Минздрав Бурятии
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