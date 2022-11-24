Медики Бурятии собрали более 4,5 млн рублей на спецоперацию

С момента объявленной в стране частичной мобилизации сотрудники медицинских организаций Бурятии организовали сбор личных средств для помощи землякам, находящимся в зоне СВО. Как сообщили в Минздраве Бурятии, на сегодня собрано более 4,5 миллионов рублей.На эти средства закуплены и переданы в воинские части мясные консервы, необходимые медикаменты, сформированы аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, приобретены ткани на пошив балаклав, толстовок, строп, тактических носилок. Средства перечислялись в АНО «Содействие», волонтерским движениям в муниципальных образованиях, организациям «Добродом» и «Бурятия - мы вместе!».По словам консультанта по мобподготовке Минздрава Бурятии Ольги Оканиной, оперативно оказывалась финансовая помощь от коллективов больниц и поликлиник семьям мобилизованных сотрудников.– Убывшим по частичной мобилизации сотрудникам и добровольцам из состава медорганизаций Бурятии на собранные средства приобретены теплые вещи, камуфляжи, обувь и всё необходимое для несения службы по защите нашей Родины. Организовано чёткое взаимодействие с семьями убывших на СВО сотрудников. Медицинские организации Бурятии продолжат работу по организации помощи российским военным и их семьям, - рассказала Ольга Оканина.Фото: Минздрав Бурятии