Общество 24.11.2022 в 15:21

«Имея такую историю, как у нас, невозможно оставаться в стороне»

Активисты ТОС Селенгинского района объединились для помощи военнослужащим
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Текст: Номер один
«Имея такую историю, как у нас, невозможно оставаться в стороне»
В сельском поселении села Тохой с утра до вечера работают швейные машинки. Это один из множества цехов по пошиву теплых вещей для военнослужащих, которые создали ТОСы района. С первых дней объявления частичной мобилизации активисты организовали работу, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«У нас в поселении создана ассоциация ТОСов, в ней 13 ТОСов. Они объединились для того, чтобы помочь нашим землякам: сыновьям, братьям, которые сегодня защищают свою Родину. И все те женщины, которые шьют теплую одежду, вяжут носки, делают это, чтобы ребята чувствовали нашу заботу. Даже если нам скажут, что есть всё, не надо шить и вязать – разве это остановит мам и бабушек, они всегда будут давать свою заботу. Мы рады быть сопричастными такому большому делу как забота о наших воинах», - рассказала Надежда Раднажапова, глава сельского поселения «Загустайское» Селенгинского района.

В самом цехе всем желающим не хватило рабочего места. Поэтому очень многие делают работу на дому – получают материал, выкройки и приносят готовые изделия. Женщины шьют теплые жилеты, пятиточечники, шапки, варежки, балаклавы, вяжут носки.



«Имея такую историю как у нас, просто невозможно сидеть и безучастно смотреть. Наша страна всегда была сильна единством. Я всегда с гордостью слушала рассказы мамы, как она совсем маленькая работала со взрослыми в тылу. Сейчас мой черед принести пользу. Прихожу после работы, так как еще работа своя есть. Но для наших ребят всегда есть время и желание помогать», - рассказала Ирина Чебунина, председатель ТОС «Воскресение».

Жительницы села Тохой не в первый раз отправляют гуманитарный груз военнослужащим. Так же как и все другие сёла района.

«В нашем районе ТОСовское движение всегда самыми первыми присоединяются к самым важным событиям, делам. Всего у нас в районе 201 ТОС. С сентября они так объединились! Мы не ожидали, что так работа пойдет! Наша администрация уже три раза съездила в Монголию за материалами, есть поселения, которые сами собрали средства и сами тоже съездили закупили материалы для пошива. Глава района Станислав Дашиевич вместе с председателем районного совета депутатов Александром Михайловичем съездили в Забайкальский край, встретились с нашими земляками, увезли посылку – целую машину. Сейчас доделываем вещи для танкового батальона, повезем туда всё готовое, с концертом будем провожать наших героев», - рассказала Светлана Бубеева, рассказала первый заместитель главы Селенгинского района.



В райцентре создан пункт сбора, который всегда полон. Привозят и инструменты, теплые вещи, продукты. Местные фермеры собрали мёд и облепиху. Сила единения одного района показала, как Бурятия умеет поддерживать своих.

Фото: egov-buryatia.ru
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спецоперация помощь ТОС

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