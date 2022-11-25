Общество 25.11.2022 в 07:25
В Улан-Удэ суд запутался в «двух соснах»
В решении суда обнаружили возмутительные ошибки
Текст: Петр Санжиев
Неожиданное продолжение получило дело о «коронавирусных» выплатах медработникам, о котором недавно писал «Номер один». Напомним, что суть этого дела, рассмотренного в суде, состояла в попытке вернуть назад более 2 млн рублей. Забрать у людей. Хотя, наверное, они уже потратили полученные средства на обслуживание кредитов, другие нужды.
Судебный «полтергейст»
2 млн рублей были выплачены людям за работу в медучреждении по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Речь шла о деньгах, выплаченных пятерым работникам ГБУЗ «Городская больница №4» г. Улан-Удэ. Фонд социального страхования Бурятии посчитал, что выплаты были лишними, и потребовал вернуть деньги в казну.
Больница выступила на стороне своих работников и подала иск к Отделению Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия. Медучреждение ходатайствовало о признании недействительным акта проведенной камеральной проверки в той части, где говорилось о возврате «излишне понесенных расходов на специальную социальную выплату.
Иск больницы суд удовлетворил. 24 октября стала известна краткая резолютивная часть решения, а 31 октября достоянием общественности был уже полный текст решения.
Однако через некоторое время вдруг выяснилось, что судебное решение изобиловало ошибками. Суд «наворотил» в официальном юридическом документе такую путаницу, что остается только диву даваться и хвататься за голову.
Суд перепутал два разных фонда социальной направленности: Фонд обязательного медицинского страхования и, собственно, Фонд социального страхования.
Ошибиться может каждый. И на Солнце бывают пятна. А судья - это не небесное светило, а человек, облеченный властью решать судьбы других. И ничто человеческое, полагаем, ему или ей не чуждо.
Но, с другой стороны, судья - часть государственной системы. И в принимаемых им решениях в самом начале прямо указывается, что это решение «Именем Российской Федерации». То есть совсем не такое, какое принимает человек, например, в лотерейном киоске - переминаясь с ноги на ногу, он тоже решает, какие цифры зачеркнуть в билетике, чтоб не ошибиться...
Ошибаться, так с начала?
Уже на первой странице указано, что суд «установил: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4» (далее - ГБУЗ «Городская больница № 4», Больница, Учреждение, медицинская организация) обратилось в суд с заявлением к Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее – Фонд, ТФОМС РБ) о признании недействительным акта камеральной проверки...».
Хотя иск был подан, повторим, к Фонду соцстрахования. То есть суд заявляет, что установил то, чего не было в природе.
Через некоторое время ТФОМС появляется опять: «выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд установил следующее. ТФОМС РБ проведена камеральная проверка (далее - проверка) полноты и достоверности сведений для осуществления территориальным органом Фонда специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам».
Читая строки решения от 31 октября, понимаешь, как витиевато протекал процесс, так сказать, установления судом обстоятельств «коронавирусного» противостояния. Хорошо, что позднее суд все же признал, что написал в своем вердикте что-то не то, и внес ясность в ситуацию.
Оказывается, ТФОМС вовсе не проводил никакой камеральной проверки.
И то, что по ее итогам было «...изложено требование ТФОМС РБ, в соответствии с которым больница обязана возместить расходы, излишне понесенные Фондом социального страхования на специальную социальную выплату в размере 2193617 руб. 50 коп.», это также не имеет отношения к Фонду обязательного медицинского страхования.
Что вообще происходит?
Абсолютно непонятно, по какой причине человек с высшим образованием по специальности «юриспруденция», судья, рассмотревшая множество дел (как гласит ее личная карточка на сайте Арбитражного суда Бурятии, стаж работы судьей - с 2015 года), допустила так много ошибок.
В процессе был один истец (Больница) и один ответчик (Фонд соцстрахования). Образно говоря, это же надо умудриться так заблудиться между «двух сосен». Третьи или иные лица, чтобы можно было «спутать» картину, в процессе отсутствовали. Про то, что не могла ли судья поручить составление полного текста решения кому-то другому, который по неопытности просто перепутал два разных Фонда страхования (а судья подписала решение, не ознакомившись), даже думать не хочется.
Мы сейчас не будем выдвигать известный лозунг спортивных болельщиков «Судью на мыло!», которым они с трибун выражают свое возмущение. Это было бы, полагаем, чрезмерным.
К счастью, исправление судьей своих «загогулин» не отразилось на итоговом вердикте. Его смысл (выплаты у медработников не отбирать) оказался не затронутым «полтергейстом». Важно то, что судья своим вердиктом защитила интересы людей. Сейчас изменить его смысл может только апелляционная инстанция, если сочтет нужным. Но пока о подаче проигравшим Фондом соцстрахования апелляционной жалобы ничего не слышно.
Фото: «Номер один»
Судебный «полтергейст»
2 млн рублей были выплачены людям за работу в медучреждении по противодействию эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Речь шла о деньгах, выплаченных пятерым работникам ГБУЗ «Городская больница №4» г. Улан-Удэ. Фонд социального страхования Бурятии посчитал, что выплаты были лишними, и потребовал вернуть деньги в казну.
Больница выступила на стороне своих работников и подала иск к Отделению Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия. Медучреждение ходатайствовало о признании недействительным акта проведенной камеральной проверки в той части, где говорилось о возврате «излишне понесенных расходов на специальную социальную выплату.
Иск больницы суд удовлетворил. 24 октября стала известна краткая резолютивная часть решения, а 31 октября достоянием общественности был уже полный текст решения.
Однако через некоторое время вдруг выяснилось, что судебное решение изобиловало ошибками. Суд «наворотил» в официальном юридическом документе такую путаницу, что остается только диву даваться и хвататься за голову.
Суд перепутал два разных фонда социальной направленности: Фонд обязательного медицинского страхования и, собственно, Фонд социального страхования.
Ошибиться может каждый. И на Солнце бывают пятна. А судья - это не небесное светило, а человек, облеченный властью решать судьбы других. И ничто человеческое, полагаем, ему или ей не чуждо.
Но, с другой стороны, судья - часть государственной системы. И в принимаемых им решениях в самом начале прямо указывается, что это решение «Именем Российской Федерации». То есть совсем не такое, какое принимает человек, например, в лотерейном киоске - переминаясь с ноги на ногу, он тоже решает, какие цифры зачеркнуть в билетике, чтоб не ошибиться...
Ошибаться, так с начала?
Уже на первой странице указано, что суд «установил: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4» (далее - ГБУЗ «Городская больница № 4», Больница, Учреждение, медицинская организация) обратилось в суд с заявлением к Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (далее – Фонд, ТФОМС РБ) о признании недействительным акта камеральной проверки...».
Хотя иск был подан, повторим, к Фонду соцстрахования. То есть суд заявляет, что установил то, чего не было в природе.
Через некоторое время ТФОМС появляется опять: «выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд установил следующее. ТФОМС РБ проведена камеральная проверка (далее - проверка) полноты и достоверности сведений для осуществления территориальным органом Фонда специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам».
Читая строки решения от 31 октября, понимаешь, как витиевато протекал процесс, так сказать, установления судом обстоятельств «коронавирусного» противостояния. Хорошо, что позднее суд все же признал, что написал в своем вердикте что-то не то, и внес ясность в ситуацию.
Оказывается, ТФОМС вовсе не проводил никакой камеральной проверки.
И то, что по ее итогам было «...изложено требование ТФОМС РБ, в соответствии с которым больница обязана возместить расходы, излишне понесенные Фондом социального страхования на специальную социальную выплату в размере 2193617 руб. 50 коп.», это также не имеет отношения к Фонду обязательного медицинского страхования.
Что вообще происходит?
Абсолютно непонятно, по какой причине человек с высшим образованием по специальности «юриспруденция», судья, рассмотревшая множество дел (как гласит ее личная карточка на сайте Арбитражного суда Бурятии, стаж работы судьей - с 2015 года), допустила так много ошибок.
В процессе был один истец (Больница) и один ответчик (Фонд соцстрахования). Образно говоря, это же надо умудриться так заблудиться между «двух сосен». Третьи или иные лица, чтобы можно было «спутать» картину, в процессе отсутствовали. Про то, что не могла ли судья поручить составление полного текста решения кому-то другому, который по неопытности просто перепутал два разных Фонда страхования (а судья подписала решение, не ознакомившись), даже думать не хочется.
Мы сейчас не будем выдвигать известный лозунг спортивных болельщиков «Судью на мыло!», которым они с трибун выражают свое возмущение. Это было бы, полагаем, чрезмерным.
К счастью, исправление судьей своих «загогулин» не отразилось на итоговом вердикте. Его смысл (выплаты у медработников не отбирать) оказался не затронутым «полтергейстом». Важно то, что судья своим вердиктом защитила интересы людей. Сейчас изменить его смысл может только апелляционная инстанция, если сочтет нужным. Но пока о подаче проигравшим Фондом соцстрахования апелляционной жалобы ничего не слышно.
Фото: «Номер один»
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