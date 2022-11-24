Жители Улан-Удэ судятся с «ТГК-14» из-за выставленных счетов

Семья из Улан-Удэ обратилась в суд с просьбой признать начисление оплаты за отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды за период с 1 июня 2016 г. неправомерным, а также обязать ПАО «ТГК-14» произвести перерасчет.

Требования мотивированы тем, что истцам на праве долевой собственности принадлежит квартира в многоквартирном доме. В 2016 году истцы допустили просрочу по платежам за отопление, образовался долг. 16 мая 2016 года «ТГК-14» отключила отопительные приборы должников от централизованной системы отопления путем демонтажа вентиля на трубопроводе.

«В результате все отопительные приборы были отключены от системы отопления и прекращено начисление платы за отопление. До настоящего времени поставщик не произвел подключение отопительных приборов истца к централизованной системе отопления. Вместе с тем, с октября 2018 года начисления возобновились в отсутствии фактической поставки тепловой энергии, а поставщик в 2020-2022 годах неоднократно обращался в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности», - сообщается в материалах дела.

Между тем, обязанность по оплате непоставленной тепловой энергии может быть возложена только в случае противоправного поведения собственника помещения, выраженного в самовольном демонтаже отопительного оборудования.

«Истцом не производился демонтаж отопительных приборов и самовольного отключения отопления. Поставка теплоносителя прекращена в результате одностороннего отказа поставщика от исполнения договора», - подчеркивается в документах. В качестве доказательства того, что демонтаж провела «ТГК-14» истцы представили соответствующие акты, которые им выдала компания.

«Следовательно, произведенное начисление платы за отопление при зафиксированном факте отсутствия участка трубопровода на вводе в систему отопления, свидетельствует о незаконности произведенных начислений», - пришёл к выводу суд и постановил удовлетворить исковые требования горожан.

«ТГК-14» с решением суда не согласилась и подала заявление об отмене судебного решения.



Фото: "Номер один"