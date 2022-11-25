Общество 25.11.2022 в 10:44

Военного из Бурятии официально признали пропавшим без вести

О его судьбе ничего не известно с июня
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Текст: Константин Воронов
Военного из Бурятии официально признали пропавшим без вести
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции на Украине.

«Мама военнослужащего обращалась во многие инстанции с просьбой найти сына, пропавшего без вести в июне этого года. Министерство обороны РФ сообщало, что сын числится в списках военнослужащих, пропавших без вести, но воинская часть не присваивала данный статус. Без установления данного официального статуса в последующем возникает проблема перевода заработной платы без вести пропавшего военнослужащего на членов семьи», - рассказали в аппарате уполномоченного.

По результатам обращения омбудсмена в октябре этого года воинской частью издан приказ о признании военнослужащего пропавшим без вести, а также его представлению к государственной награде – ордену Мужества. Зарплата военнослужащего переведена на его мать.

Фото: «Номер один»
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