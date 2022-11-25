Общество 25.11.2022 в 11:46

Улан-удэнец оплатил огромный долг по алиментам из-за страха потерять работу

Мужчина работал водителем, но приставы лишили его прав
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнец оплатил огромный долг по алиментам из-за страха потерять работу
Служба судебных приставов Бурятии взыскала в пользу матери 8-летней улан-удэнки почти 600 тысяч рублей, которые ей задолжал отец в качестве алиментов.

Как рассказали в УФССП РБ, после развода родителей по решению суда бывший глава семьи должен был ежемесячно выплачивать четверть своего заработка на содержание ребенка. Свои обязательства мужчина не спешил выполнять, из-за чего долг по алиментам рос, как снежный ком. В итоге сумма долга достигла 595 тысяч рублей.

Для принудительного взыскания алиментов приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом был применен весь комплекс мер, предусмотренный текущим законодательством. В их числе ограничение злостного неплательщика алиментов в праве вождения автомобиля. Последняя мера оказалась самой действенной», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Как выяснилось, мужчина устроился в одну из организаций Улан-Удэ водителем, о чем приставу не сообщил. Но после лишения прав из-за страха потерять работу улан-удэнец оплатил всю задолженность.

Как сообщили в УФССП Бурятии, всего с начала года в республике взыскано более 165 миллиона рублей алиментных платежей.

Фото: «Номер один»
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