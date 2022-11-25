В Улан-Удэ прибыла четвертая партия больших автобусов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в Улан-Удэ четвертую партию автобусов в рамках совместного с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» проекта по обновлению городского общественного транспорта в Улан-Удэ, сообщили в правительстве Бурятии.В четверг, 24 ноября, ГТЛК передала в лизинг местному перевозчику МУП «Городские маршруты» 12 автобусов VOLGABUS 5270, поставляемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Средства на закупку отечественной техники были предоставлены ВЭБ.РФ.На сегодня в столицу Бурятии передано по программе 47 из 59 автобусов большого класса. Оставшаяся партия машин пополнит парк общественного транспорта Улан-Удэ до конца ноября нынешнего года. Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий минтранса России и позволяет обновлять технику на льготных условиях даже регионам с низкой инвестиционной активностью и высоким износом парков. Всего ГТЛК поставит перевозчикам столицы Бурятии 124 автобуса общей стоимостью 1,5 млрд рублей, ВЭБ.РФ предоставит на закупку техники 948 млн рублей.С 2020 года ГТЛК поставила в 20 регионов свыше 1,2 тыс единиц техники по нацпроекту БКД. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта сейчас составляет 21,3 млрд рублей, в том числе 11,4 млрд рублей из федерального бюджета.Всего, согласно плану БКД на 2022 год, ГТЛК передаст в лизинг по программе 333 единицы пассажирской техники в 9 городских агломераций – Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую, Улан-Удэнскую, Новосибирскую и Брянскую. Кроме того, компания досрочно законтрактовала поставку автобусов в Пермь по плану нацпроекта БКД на 2023 год.– государственная корпорация развития. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в достижении национальных целей и реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, модернизации инфраструктуры, несырьевого экспорта и городских агломераций.– крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100 % акций компании находится в федеральной собственности.Фото: egov-buryatia.ru