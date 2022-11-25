Общество 25.11.2022 в 12:35
Президент Монголии «Чингисхан – основатель современного мира»
Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что демократия процветала под покровительством Монгольской империи
Текст: Номер один
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на внеочередном заседании Великого Государственного Хурала, посвященном 860-летию со дня рождения Великого Чингисхана, поздравил мир «с годовщиной рождения Чингисхана, Человека Тысячелетия, одного из основателей современного мира», сообщает МОНЦАМЭ. Агентство приводит выступление главы государства.
«Хочу поздравить вас с 860-летием со дня рождения Чингисхана - великого лидера в истории человечества, основателя современного мира и человека Тысячелетия.
Восемь веков назад Чингисхан родился с именем Тэмуужин, старшим сыном монгольского вождя Есухэй, мудрой и умной королевы Оэлун. Он объединил разрозненные монгольские племена и основал Великую Монгольскую империю, укрепил золотые узы государственности, восходящие к династии Гуннов, возродил очаг монгольского государства и был прославлен как Великий Чингисхан, которым восхищаются во всем мире.
Чингисхан-хранитель независимости, источник гордости нашего народа, великий хан современности. Укрепляя традиции государственности наших предков, унаследовав мудрость управления государством и народом, завоевывая сердца и доверие своего народа, он внес неоценимый вклад в формирование мировой истории.
Познавший в юном возрасте боль утраты, Чингисхан объединил разрозненные кочевые племена и благодаря настойчивости, отваге, силе духа, мудрости и силе воли основал Монгольскую империю.
В Британской энциклопедии отмечается, что территория Монгольской империи составляла 23 миллиона квадратных километров от Тихого океана на востоке до Персидского залива и реки Дунай на западе, представляя собой самую большую площадь суши в истории мира.
Даже сегодня мир продолжает с интересом изучать, как монголы Чингисхана, имевшие небольшое население и кочевую культуру, смогли в течение двух столетий сохранять единство народа и управлять миллионами людей разных языков, культур и религий.
Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру восхвалял Чингисхана как «несомненно военного гения и лидера, стоящего наравне с Александром Македонским и Юлием Цезарем в мировой истории», и как «человека, ценившего мир, несмотря на его военное превосходство».
Действительно, созданная им империя не имела себе равных в военной науке, мощи и искусстве ведения войны, однако всегда стремилась и чтила закон, мир и согласие в управлении своей огромной империей, состоящей из множества народов.
С установлением Монгольской империи народы Евразии получили возможность больше сосредоточиться на созидании, строительстве и исследованиях в области математики, медицины, философии, астрономии, истории, географии, литературы, музыки, изобразительного искусства. Наряду с этим были составлены карты суши и воды, созданы новые передовые способы военного дела, животноводства и земледелия.
Чингисхан и его преемники основали Шелковый путь, тем самым расширили торговлю и коммерцию на обширной территории от Корейского полуострова до Средиземного моря, ввели в обращение бумажные деньги и внесли особый вклад в развитие мировой экономики.
Исследователи считают, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира. Еще одним историко-культурным наследием, свидетельствующим об этом, является город Хархорум. В 1220 году Чингисхан издал указ о создании города Хархорум и переносе столицы Монгольской империи. Хархорум был центром многих религий и цивилизаций, где жили или гостили ученые, художники, ремесленники, купцы, посланники королей и знати из многих стран. Демократические идеалы и ценности процветали под покровительством Монгольской империи.
Когда страны Евразии объединились под властью Монгольского государства в территориальном, политическом, экономическом и социальном отношении, стены цивилизации и идеологии, разделявшие страны и регионы, пали, и многие народы впервые ощутили возможность сосуществования друг с другом при взаимном уважении и понимании.
Ярким примером тому был столичный город Хархорум, где свободно сосуществовали и функционировали 12 храмов, церквей и мечетей различных религий, в том числе буддийских, христианских и мусульманских, где встречались и дискутировали представители различных религий. Это стало возможным благодаря тому, что многообразие мировоззрений, верований и религий различных народов того времени не запрещалось и не ущемлялось, а относились к их ценностям с уважением.
Поскольку Великий Чингисхан был мировым человеком, основавшим Евразийскую империю, его биографии писались и печатались на многих языках в разных странах, начиная с 13 века.
Поэтому лидеры многих стран, известные ученые и религиозные деятели признают, что история Чингисхана - это не только история монголов, но и история мира.
Более того, историки единодушно сходятся во мнении, что Чингисхан был великим политическим мыслителем, блестящим военачальником и обладал сильными лидерскими качествами, что нашло отражение в передовых гражданских и военных системах, которые он установил во время своего правления, а также в законе и порядке, существовавшем долгое время после него.
Он объединил свой народ, превратив несколько разрозненных племен в могущественное государство, а затем в великую империю на обширных территориях. Даже после его смерти его преемники продолжали расширять империю.
В 1227 году, когда Чингисхан умер, он оставил в наследство обширное государство, простирающееся от Черного моря до Тихого океана. Чингисахан стал современным легендарным героем, а его сила и наследие продолжают увековечиваться в сочетании страха и восхищения из поколения в поколение.
В 2005 году по случаю 800-летия образования Великой Монгольской империи Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую ее страны-члены отметить вклад монголов в историю человечества.
Чингисхан и его преемники глубоко ценили мир, обеспечивали гармонию в рамках верховенства закона, распространяли демократические идеалы, которые способствовали религии и равенству, развитию многих отраслей, включая торговлю, связь, культуру и науку, и создали первоначальную концепцию дипломатической службы и обмена посланниками. Они заложили основу ценностей и идеалов, которых мы придерживаемся сегодня, и корни современной глобализации.
Чингисхан совершил больше, чем тысячи лидеров могли сделать за всю свою жизнь, и он оставил человечеству огромное и богатое наследие.
В этом году, по случаю 860-летия со дня рождения нашего Великого хаана, мы, монголы, успешно построили и открыли самый большой в Азии музей Чингисхана, в котором представлена история Чингисхана, его предков и преемников, несмотря на тяжелые времена пандемии.
Также в этом году в Улан-Баторе была организована международная научная конференция «Мир Чингисхана и монголоведение» и создана Международная ассоциация чингисхановедов.
Эта международная ассоциация и музей Чингисхана занимаются научным исследованием, распространением и популяризацией вклада Великого хана в развитие человечества, а также его государства, исторического и культурного наследия, расширением масштабов изучения Чингис хаана.
Монголия должна стать мировым лидером в изучении Чингисхана.
Всемирно известные личности, интеллектуалы, ученые и писатели потратили несколько столетий на изучение всех великих дел и свершений, осуществленных Великим ханом с момента его рождения.
Поэтому важно обучать и готовить специализированных ученых-исследователей, которые будут работать над изучением Чингисхана и Монгольской империи на международном уровне посредством государственной политики. Чем больше мы стремимся построить сильную и развитую страну, тем больше мы должны стремиться извлекать уроки из истории наших предков.
От имени народа Монголии, потомков Великого хаана, мы хотели бы поздравить мир с годовщиной рождения Чингисхана, Человека Тысячелетия, одного из основателей современного мира».
«Номер один» приводит речь президента Монголии по тексту МОНЦАМЭ, полагая, что некоторые ее тезисы станут полной неожиданностью для мира, как стран Запада, так и Востока. А также – вызовут дискуссии, как минимум, среди историков.
Фото: montsame.mn
«Хочу поздравить вас с 860-летием со дня рождения Чингисхана - великого лидера в истории человечества, основателя современного мира и человека Тысячелетия.
Восемь веков назад Чингисхан родился с именем Тэмуужин, старшим сыном монгольского вождя Есухэй, мудрой и умной королевы Оэлун. Он объединил разрозненные монгольские племена и основал Великую Монгольскую империю, укрепил золотые узы государственности, восходящие к династии Гуннов, возродил очаг монгольского государства и был прославлен как Великий Чингисхан, которым восхищаются во всем мире.
Чингисхан-хранитель независимости, источник гордости нашего народа, великий хан современности. Укрепляя традиции государственности наших предков, унаследовав мудрость управления государством и народом, завоевывая сердца и доверие своего народа, он внес неоценимый вклад в формирование мировой истории.
Познавший в юном возрасте боль утраты, Чингисхан объединил разрозненные кочевые племена и благодаря настойчивости, отваге, силе духа, мудрости и силе воли основал Монгольскую империю.
В Британской энциклопедии отмечается, что территория Монгольской империи составляла 23 миллиона квадратных километров от Тихого океана на востоке до Персидского залива и реки Дунай на западе, представляя собой самую большую площадь суши в истории мира.
Даже сегодня мир продолжает с интересом изучать, как монголы Чингисхана, имевшие небольшое население и кочевую культуру, смогли в течение двух столетий сохранять единство народа и управлять миллионами людей разных языков, культур и религий.
Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру восхвалял Чингисхана как «несомненно военного гения и лидера, стоящего наравне с Александром Македонским и Юлием Цезарем в мировой истории», и как «человека, ценившего мир, несмотря на его военное превосходство».
Действительно, созданная им империя не имела себе равных в военной науке, мощи и искусстве ведения войны, однако всегда стремилась и чтила закон, мир и согласие в управлении своей огромной империей, состоящей из множества народов.
С установлением Монгольской империи народы Евразии получили возможность больше сосредоточиться на созидании, строительстве и исследованиях в области математики, медицины, философии, астрономии, истории, географии, литературы, музыки, изобразительного искусства. Наряду с этим были составлены карты суши и воды, созданы новые передовые способы военного дела, животноводства и земледелия.
Чингисхан и его преемники основали Шелковый путь, тем самым расширили торговлю и коммерцию на обширной территории от Корейского полуострова до Средиземного моря, ввели в обращение бумажные деньги и внесли особый вклад в развитие мировой экономики.
Исследователи считают, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира. Еще одним историко-культурным наследием, свидетельствующим об этом, является город Хархорум. В 1220 году Чингисхан издал указ о создании города Хархорум и переносе столицы Монгольской империи. Хархорум был центром многих религий и цивилизаций, где жили или гостили ученые, художники, ремесленники, купцы, посланники королей и знати из многих стран. Демократические идеалы и ценности процветали под покровительством Монгольской империи.
Когда страны Евразии объединились под властью Монгольского государства в территориальном, политическом, экономическом и социальном отношении, стены цивилизации и идеологии, разделявшие страны и регионы, пали, и многие народы впервые ощутили возможность сосуществования друг с другом при взаимном уважении и понимании.
Ярким примером тому был столичный город Хархорум, где свободно сосуществовали и функционировали 12 храмов, церквей и мечетей различных религий, в том числе буддийских, христианских и мусульманских, где встречались и дискутировали представители различных религий. Это стало возможным благодаря тому, что многообразие мировоззрений, верований и религий различных народов того времени не запрещалось и не ущемлялось, а относились к их ценностям с уважением.
Поскольку Великий Чингисхан был мировым человеком, основавшим Евразийскую империю, его биографии писались и печатались на многих языках в разных странах, начиная с 13 века.
Поэтому лидеры многих стран, известные ученые и религиозные деятели признают, что история Чингисхана - это не только история монголов, но и история мира.
Более того, историки единодушно сходятся во мнении, что Чингисхан был великим политическим мыслителем, блестящим военачальником и обладал сильными лидерскими качествами, что нашло отражение в передовых гражданских и военных системах, которые он установил во время своего правления, а также в законе и порядке, существовавшем долгое время после него.
Он объединил свой народ, превратив несколько разрозненных племен в могущественное государство, а затем в великую империю на обширных территориях. Даже после его смерти его преемники продолжали расширять империю.
В 1227 году, когда Чингисхан умер, он оставил в наследство обширное государство, простирающееся от Черного моря до Тихого океана. Чингисахан стал современным легендарным героем, а его сила и наследие продолжают увековечиваться в сочетании страха и восхищения из поколения в поколение.
В 2005 году по случаю 800-летия образования Великой Монгольской империи Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую ее страны-члены отметить вклад монголов в историю человечества.
Чингисхан и его преемники глубоко ценили мир, обеспечивали гармонию в рамках верховенства закона, распространяли демократические идеалы, которые способствовали религии и равенству, развитию многих отраслей, включая торговлю, связь, культуру и науку, и создали первоначальную концепцию дипломатической службы и обмена посланниками. Они заложили основу ценностей и идеалов, которых мы придерживаемся сегодня, и корни современной глобализации.
Чингисхан совершил больше, чем тысячи лидеров могли сделать за всю свою жизнь, и он оставил человечеству огромное и богатое наследие.
В этом году, по случаю 860-летия со дня рождения нашего Великого хаана, мы, монголы, успешно построили и открыли самый большой в Азии музей Чингисхана, в котором представлена история Чингисхана, его предков и преемников, несмотря на тяжелые времена пандемии.
Также в этом году в Улан-Баторе была организована международная научная конференция «Мир Чингисхана и монголоведение» и создана Международная ассоциация чингисхановедов.
Эта международная ассоциация и музей Чингисхана занимаются научным исследованием, распространением и популяризацией вклада Великого хана в развитие человечества, а также его государства, исторического и культурного наследия, расширением масштабов изучения Чингис хаана.
Монголия должна стать мировым лидером в изучении Чингисхана.
Всемирно известные личности, интеллектуалы, ученые и писатели потратили несколько столетий на изучение всех великих дел и свершений, осуществленных Великим ханом с момента его рождения.
Поэтому важно обучать и готовить специализированных ученых-исследователей, которые будут работать над изучением Чингисхана и Монгольской империи на международном уровне посредством государственной политики. Чем больше мы стремимся построить сильную и развитую страну, тем больше мы должны стремиться извлекать уроки из истории наших предков.
От имени народа Монголии, потомков Великого хаана, мы хотели бы поздравить мир с годовщиной рождения Чингисхана, Человека Тысячелетия, одного из основателей современного мира».
«Номер один» приводит речь президента Монголии по тексту МОНЦАМЭ, полагая, что некоторые ее тезисы станут полной неожиданностью для мира, как стран Запада, так и Востока. А также – вызовут дискуссии, как минимум, среди историков.
Фото: montsame.mn