В лесах Бурятии появились странные животные

Андрей Иванов впервые за 25 лет охотничьего стажа повстречал в тайге Мухоршибирского района неведомую зверушку. Нечто пушистое с большим хвостом и огромными черными, как бусинки, глазами встретило охотников ранним утром на их собственной летней кухне.Как рассказывает Андрей, ранним утром он вместе с другими охотниками, переночевав в зимовье, вышел на летнюю кухню покурить. И здесь, под самым потолком на досках, их встретило нечто.- Я успел сфотографировать его. Внешне напоминает что-то среднее между шиншиллой и хомяком. Он бегал по доске вдоль стены туда-сюда. Видимо, было неприятно, что мы светили на него фонариком. Но далеко не убегал, несмотря на то, что мы почти вплотную, где-то на метр, подходили к нему. Он отбегал чуток, если подходили слишком близко, а потом снова останавливался и с любопытством разглядывал нас, как и мы его, - улыбается охотник.По словам Андрея, даже его отец, охотник с 40-летним стажем, также впервые увидел такого зверя.- Я 25 лет охочусь, отец – 40. Видели кабанов, изюбрей, лосей, косуль, лис, зайцев, даже один раз встретили росомаху, а вот такой зверь не попадался никогда, - отмечает Андрей.По всей вероятности, пушистый зверек тоже нечасто видел людей, потому что их не особо боялся. На чужой летней кухне животное чувствовало себя вполне комфортно и, полакомившись остатками еды на столе, неспешно удалилось в лес.Фотоснимки Андрей сбросил в чат, где общаются охотники. Они и подсказали парню, что, скорее всего, на фото - белка-летяга.- Большинство людей в чате также удивились и сказали, что тоже никогда такого зверя не видели. И только пара человек отозвались, что уже встречали его, говорят, что это белка-летяга. Если так, то понятно, почему я ее прежде не встречал. Я прочитал , что они ведут ночной образ жизни, а мы охотимся днем, может быть, поэтому и не встречались, – предполагает охотник.В прошлом году такого же пушистого зверя повстречали в лесу сотрудники Баргузинского лесничества. Белка-летяга точно так же, с любопытством, разглядывала людей и не спешила убегать.По словам лесников, бeлки-лeтяги oчeнь дoбpыe, нo крайне осторожные звepьки, пoэтoмy oни чaщe вceгo пpячyтcя, a из cвoeгo дoмикa выxoдят тoлькo пocлe тoгo, кaк тщательно yдocтoвepятcя в cвoeй бeзoпacнocти.Белка-летяга – единственный представитель подсемейства летяг, обитающий на территории России. У нее роскошный мех, значительно нежнее и гуще, чем у белки. Глаза окаймлены черным ободком. Свое название летучая белка получила не случайно. Внешне она похожа на небольшую короткоухую белку, но между передними и задними лапами у нее имеется широкая кожаная, покрытая шерстью складка – летательная перепонка, позволяющая планировать с дерева на дерево. Таким образом белка-летяга преодолевает расстояние до 90 метров. С помощью хвоста, а также меняя натяжение перепонки, летяга маневрирует, иногда изменяя направление полета на 90 градусов.Питается летяга почками различных лиственных пород, верхушками побегов, молодой хвоей, а летом лакомится грибами и ягодой. В холодное время года активность летяги резко снижается. В спячку не впадает, но морозные дни проводит в гнезде, используя сделанные запасы корма. Ну и еще иногда, судя по всему, наведывается в гости к охотникам и лесникам.А в Кабанском районе жители стали свидетелями еще более странного явления. Крыса огромных размеров без всякого страха нападала на огромного пса. Часть необычной схватки жители успели запечатлеть на видео, на котором видно, что крыса в ответ на грозное рычание и нападение собаки снова и снова бесстрашно кидается в бой. В конце концов, победу одерживает пес. Хоть и видно, что с большим трудом.Местные жители бурно обсуждают видео в паблике «Подслушано Селенгинск/ Кабанский район 03». В комментариях сразу начали сравнивать крысу с известными персонажами из мультика про черепашек ниндзя - крысу Сплинтера или Рататуя.- Это Сплинтер, из психушки сбежал.- А где Донателло, Микеланджело, Рафаэло и Леонардо?- Я таких крыс видела в деревне. Я мышей не боюсь, думала, что крысы тоже не страшны, пока их у дяди в клетке-мышеловке не увидала. Они как раз таких размеров и были. Очень жутко.- Это не крыса, а ондатра, горбатая спинка у нее и сидит. Просто у нас ондатры рядом живут на реке, хатки делают. Выходят иногда, - спорят сельчане.Фото: РАЛХ