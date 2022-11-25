Улан-Удэ передаст земельный участок Тарбагатайскому району

Власти Улан-Удэ решили отдать часть своих земель Тарбагатайскому району для строительства детского сада, который возводят в окрестностях пригородного села Нижний Саянтуй. Об этом сообщили на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов.

- Запланировано строительство детского сада в южной части Октябрьского района Улан-Удэ для нужд жителей села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Минстрой Бурятии совместно с администрациями Улан-Удэ и Тарбагатайского района разработал план мероприятий по изменению границ. Предполагается поэтапная передача участка общей площадью 34,3 кв.км. для строительства детсада, - сообщила на заседании и.о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Марина Говорова.

На первом этапе депутаты Горсовета одобрили эту инициативу, что отражено в решении, принятом на очередной сессии месяц назад. Аналогичное решение должны принять депутаты Тарбагатайского райсовета. Будущий детсад на 240 мест не может находиться на территории Тарбагатайского района из-за неподходящего рельефа и слишком плотной застройки.

- В своё время мы границу населённого пункта отодвинули немножко от границ Улан-Удэ для устранения всех пересечений и чтобы поставить муниципальное образование на кадастровый учёт. Сейчас же всё наоборот. Мы отодвигаем к границам муниципального образования границы населённого пункта. С соседями уже всё согласовано, - рассказала Марина Говорова.

Таким образом, взамен отданных участков городской округ присвоит себе земли с соседних районов. Речь идёт о границах Заиграевского и Иволгинского районов.

- Мы уже проводим внесение изменений генплана города Улан-Удэ. Это нужно для того, чтобы привести в соответствие границ Иволгинского и Заиграевского районов. Соответственно, взамен мы меньше отдаём и чуть больше получаем, - рассказал председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ Василий Цыремпилов.

Так, Улан-Удэ прирастет улицами Рощинская, Мангальная, Юбилейная, Стартовая, Баргузинская, Дорожная, Степная, также в Улан-Удэ войдут улицы Аргадинская, Хилокская, Вертолетная.

Всего в границы города дополнительно включены 33 земельных участка. В результате территория города увеличится на 0,25 кв.км и составит 363,8 кв.км.





Фото: "Номер один"