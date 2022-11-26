В Улан-Удэ состоялся концерт «Материнское сердце»

День матери – светлый, трогательный праздник, объединяющий всех людей на земле. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября. В морозный день 25 ноября Библиотека им. Исая Калашникова при поддержке городского совета депутатов Улан-Удэ устроила теплый проникновенный концерт «Материнское сердце».В начале вечера депутат городского совета Денис Гармаев поздравил всех мам и бабушек, поблагодарил за заботу и тяжелый труд, а также рассказал об открытии фотовыставки «Ангел по имени мама». На фотоконкурс, объявленный Горсоветом Улан-Удэ совместно с региональной общественной приёмной «Единой России» было прислано более сотни работ из разных уголков республики. Денис Викторович отметил, что фотографии очень достойные, в них чувствуется душа, искренние чувства.- Считаю, что конкурс удался! – подчеркнул депутат.Сейчас конкурс выходит на этап голосования, награждение победителей состоится в декабре.На большом экране в течении вечера были показаны истории жизни известных женщин Бурятии, творческих семей. Лариса Протасова, Махруба Розиева, Елена Мордонова, семья Кобычевых… Не раз голос выступающих дрожал, вспоминали детство.Звучали любимые песни, с яркими номерами выступали танцевальные коллективы, густые, пронзительные звуки морин-хуура волновали сердца собравшихся гостей.Выходя из библиотеки на улицу, под звездное уже небо, каждый думал о своей маме.________Дондок Улзытуев (пер.В.Балдоржиев)***В падях марево мглистое тает,В белых вербах родные края.Кто меня на стоянке встречает –Не седая ли мама моя?И туман над вершинами тает,И, сверкая, парит полынья…Кто там смотрит, меня поджидает,Может милая мама моя?Фото: «Номер один»