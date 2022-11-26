Общество 26.11.2022 в 13:24

В Улан-Удэ состоялся концерт «Материнское сердце»

Горсовет провел ряд мероприятий, посвященных Дню матери
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ состоялся концерт «Материнское сердце»
День матери – светлый, трогательный праздник, объединяющий всех людей на земле. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября. В морозный день 25 ноября Библиотека им. Исая Калашникова при поддержке городского совета депутатов Улан-Удэ устроила теплый проникновенный концерт «Материнское сердце».



В начале вечера депутат городского совета Денис Гармаев поздравил всех мам и бабушек, поблагодарил за заботу и тяжелый труд, а также рассказал об открытии фотовыставки «Ангел по имени мама».  На фотоконкурс, объявленный Горсоветом Улан-Удэ совместно с региональной общественной приёмной «Единой России» было прислано более сотни работ из разных уголков республики. Денис Викторович отметил, что фотографии очень достойные, в них чувствуется душа, искренние чувства.

- Считаю, что конкурс удался! – подчеркнул депутат.

Сейчас конкурс выходит на этап голосования, награждение победителей состоится в декабре.

На большом экране в течении вечера были показаны истории жизни известных женщин Бурятии, творческих семей. Лариса Протасова, Махруба Розиева, Елена Мордонова, семья Кобычевых… Не раз голос выступающих дрожал, вспоминали детство.

Звучали любимые песни, с яркими номерами выступали танцевальные коллективы, густые, пронзительные звуки морин-хуура волновали сердца собравшихся гостей. 

Выходя из библиотеки на улицу, под звездное уже небо, каждый думал о своей маме.
________
Дондок Улзытуев (пер.В.Балдоржиев)
***
В падях марево мглистое тает,
В белых вербах родные края.
Кто меня на стоянке встречает –
Не седая ли мама моя?

И туман над вершинами тает,
И, сверкая, парит полынья…
Кто там смотрит, меня поджидает,
Может милая мама моя?

Фото: «Номер один»

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День матери

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