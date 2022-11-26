В Улан-Удэ все же появится ледовый городок

О том, что на главной площади в столице Бурятии не будет ледового городка, напомним, ранее заявлял мэр города Игорь Шутенков.«Не будем тратить средства на ледовые фигуры, на фейерверк. Также не будет больших, массовых мероприятий в канун Нового года. Сэкономленные средства мы направляем на поддержку наших ребят, наших защитников на передовой», - писал он в своем Телеграм-канале.Однако стало известно, что ледяные фигуры на площади Советов все же появятся: в мэрии столицы сообщили, что они будут возведены за счет средств спонсоров.«Это городские предприятия, которые выразили желание установить свои скульптуры», - сообщили в городской администрации.Окончательный список компаний, принявших участие в строительстве ледового городка, станет известен к концу года. При этом, дизайн ледяных фигур предприятия обязаны будут согласовать в городском комитете архитектуры и градостроительства.К слову, в прошлом году строительство ледового городка обошлось городскому бюджету в 6,4 млн рублей. Еще несколько сот тысяч потратили на фейерверк, который в этом году также отменен решением мэра.Фото: «Номер один»