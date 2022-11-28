Информация о ребенке на Госуслугах

Вопрос: «Как добавить информацию о ребенке в личный кабинет на Госуслугах?»

Светлана, г. Улан-Удэ

Сведения о детях можно указать в личном кабинете на Госуслугах. Это упростит получение услуг и оформление выплат. В зависимости от вида услуги требуется заполнить основные (ФИО и дату рождения) и дополнительные данные (СНИЛС, ИНН, полис ОМС).

С 1 декабря 2022 года сведения о регистрации рождения будут поступать на Госуслуги автоматически из загса. На портале будет формироваться карточка ребенка с заполненными сведениями. Вносить большинство данных вручную не придется. Впоследствии в эту карточку будут автоматически добавляться сведения о цифровом полисе ОМС и СНИЛС.

Зачем добавлять информацию о ребенке в личный кабинет?

Данные вводятся один раз и сохраняются. Они будут автоматически подгружаться во все формы заявок, где нужны сведения о ребенке. Это позволяет:

- заполнить заявку за несколько минут;

- избежать ошибок при заполнении;

- оперативно получать сведения о начислениях - например, за секции.

Как добавить данные ребенка в личный кабинет:

- в верхнем меню на сайте нужно открыть раздел «Документы», в приложении - оно внизу;

- во вкладке «Семья и дети» выбрать раздел «Дети» → «Информация о ребенке» → «Добавить»;

- откроется карточка ребенка - нужно заполнить все поля и сохранить информацию;

- запустится поиск СНИЛС. Для детей старше 14 лет СНИЛС ввести вручную;

- нужно дождаться результатов автоматической проверки свидетельства и СНИЛС - она занимает от 15 минут до 5 дней.

При необходимости можно указать ИНН, полис ОМС, данные свидетельства об отцовстве и перемене имени. Если нужно добавить сведения о втором ребенке, следует выбрать функцию «Добавить еще ребенка».