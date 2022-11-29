Общество 29.11.2022 в 10:00

Налог на доходы работников

Взносы, которые платят работодатели
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Текст: Номер один
Налог на доходы работников
Номер один

Вопрос: «Какие взносы платят работодатели, и на что они идут?» 

Дугарма, г. Гусиноозерск

Налог на доходы работодатели удерживают из зарплаты работников и перечисляют его в бюджет. НДФЛ можно вернуть с помощью вычетов.

Страховые взносы работодатели начисляют в зависимости от зарплаты, но платят из своих средств: у работников эти суммы не удерживаются. Когда наступает страховой случай, из этих взносов производятся социальные выплаты. Например, при болезни, выходе на пенсию или рождении ребенка.

Пенсионное страхование. Основной тариф - 22%. За счет этих взносов формируется бюджет Пенсионного фонда. Деньги идут на выплату пенсий и другие меры господдержки. Кроме страховых взносов ПФР получает деньги из федерального бюджета. Размер взносов от работодателей влияет на пенсионные коэффициенты в лицевом счете работника, а в будущем — на размер его пенсии.

Медицинское страхование. Основной тариф - 5,1%. Взносы формируют бюджет Фонда медицинского страхования. Он финансирует бесплатное лечение по ОМС.

Страхование на случай временной нетрудоспособности - 2,9% в Фонд социального страхования. Для выплат пособий по больничным листам, декретных, при рождении ребенка.

Страхование от травматизма и профзаболеваний. В зависимости от класса профессионального риска - от 0,2 до 8,5% в Фонд социального страхования. Для выплат в случае травм и профессиональных заболеваний на работе.

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