Конфискация автомобиля

Вопрос: «В отношении меня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ и суд хочет конфисковать у меня автомобиль. Насколько это законно?»

Отвечает помощник прокурора советского района г. Улан-Удэ Бато Галданов:

Ответственность по статье 264.1 УК РФ наступает при условии, если на момент управления транспортным средством в состоянии опьянения водитель является лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 или 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения или по статье 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 264.1 УК РФ. При этом следует иметь в виду, что лицо, привлекаемое к ответственности, может отвечать, как одному из указанных условий, так и их совокупности.

В соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ суд вправе конфисковать имущество на основании обвинительного приговора, в том числе и транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ. Данная норма закона введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 258-ФЗ.